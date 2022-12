Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 14 dicembre 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 14 dicembre 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 16.05. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.50. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 14 dicembre 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 14 dicembre 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 14 dicembre 2022 - Stefania è in ansia per la sua famiglia e sembra decisa a rinunciare alla sua vita con Marco. La giovane è sempre più cupa. La crisi che ha colpito la sua famiglia la spinge a rinunciare ai suoi sogni d'amore: forse è il caso di non trasferirsi insieme a Marco negli Stati Uniti. Intanto, Veronica, dopo aver informato Ezio del confronto collerico avuto con Gloria, comincerà a riflettere sulla sua reazione. La Zanatta capirà che le discussioni con Teresio stanno sortendo un brutto effetto sulla sua figliastra che, per amore di pace, sarebbe disposta a non seguire il suo cuore. Decide quindi di trovare una soluzione. Anche la Moreau è molto spaventata per quello che sta succedendo e si confida con Armando. Intanto, mentre Marco e Marcello cercano di aiutare Adelaide a uscire dal suo torpore, Vittorio torna da Parigi. Il Conti è molto scosso; Marta ha chiesto l'annullamento del loro matrimonio! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 14 dicembre 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 14 dicembre 2022 - una scoperta potrebbe cambiare per sempre la vita di Bianca. La piccola Boschi scoprirà con orrore che dietro alla web challenge c'è lo zampino del suo amichetto Antonello. La ragazzina ne rimarrà profondamente colpita e non saprà come comportarsi. Intanto, tra Alice e Marina ci sarà uno scontro. La Giordano ha deciso di passare le vacanze di Natale a Londra, insieme a sua figlia, ma la nipote non intende lasciare Napoli, non ora che tra lei e Nunzio sembra stia nascendo qualcosa. Sasà, invece, cercherà di approfondire la conoscenza con Bufalotto e di scoprire la vera identità del suo amico virtuale, mentre Bice sarà sempre più attratta da Castrese... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

