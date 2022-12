Un Posto al Sole Anticipazioni 14 dicembre 2022: Bianca sconvolta da una dolorosa scoperta. Ecco quale...

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni della Puntata di Un Posto al Sole in onda il 14 dicembre 2022. Le Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3 ci dicono che Bianca scoprirà che dietro alla web challenge c'è Antonello mentre Alice e Marina avranno uno scontro a causa del posto in cui trascorrere le vacanze di Natale.

Una scoperta potrebbe cambiare per sempre la vita di uno dei personaggi di Upas. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata della Soap, in onda il 14 dicembre 2022 alle ore 20.50 su Rai3, vedremo Bianca in profonda crisi. La piccola Boschi scoprirà con orrore che dietro alla web challenge c'è lo zampino del suo amichetto Antonello. La ragazzina ne rimarrà profondamente colpita e non saprà come comportarsi. Intanto tra Alice e Marina ci sarà uno scontro. La Giordano ha deciso di passare le vacanze di Natale a Londra, insieme a sua figlia, ma la nipote non intende lasciare Napoli, non ora che tra lei e Nunzio sembra nascere qualcosa. Sasà invece cercherà di approfondire la conoscenza con Bufalotto e di scoprire la vera identità del suo amico virtuale mentre Bice sarà sempre più attratta da Castrese.

Bianca sconvolta da una scoperta agghiacciante: ecco cosa rivelano le Anticipazioni della puntata di Un Posto al Sole del 14 dicembre 2022

Per Bianca è tutto da rifare e anzi le cose si metteranno davvero male per lei. Nella puntata di Un Posto al Sole del 14 dicembre 2022 vedremo la piccola Boschi affrontare una scoperta straziante. La ragazzina capirà che dietro alla web challenge c'è purtroppo lo zampino di Antonello. Per la figlia di Franco sarà un duro colpo e non saprà proprio come comportarsi. Il suo intento sarà sempre quello di difendere il suo amico e di non lasciarlo solo ad affrontare le conseguenze delle sue azioni ma non potrà certo far finta di nulla, visto che – a causa di quella terribile sfida – lei, Gaia e altri ragazzini hanno rischiato di farsi davvero male.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Alice contro Marina. La Pergolesi non vuole tornare a Londra

Nella puntata del 14 dicembre 2022 assisteremo anche a uno scontro tra Marina e Alice. Tra le due c'è tensione a causa della scelta della Pergolesi, di non iscriversi all'Università come vorrebbe sua nonna. Ma a far scattare un vero putiferio sarà la decisione della ragazza di non voler tornare a Londra per le vacanze di Natale. Mentre la Giordano sarà sempre più convinta di voler raggiungere la figlia e passare con lei le feste, Alice dirà chiaramente di voler rimanere a Napoli. Il motivo? Ovviamente Nunzio. Il Cammarota è deluso da Chiara e ha finito per avvicinarsi alla nuova arrivata. Tra loro si è creata una grande intesa e Alice non vuole perdere l'opportunità di conquistare lo chef.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Salvatore indaga su Bufalotto

Di amore si continuerà a parlare con Sasà e Bice. Nella puntata, Salvatore cercherà di approfondire la sua conoscenza con Bufalotto ma soprattutto di capire chi sia davvero. Cerri vorrebbe scoprire la vera identità del suo nuovo amico virtuale ma sembra proprio che quest'ultimo non voglia uscire allo scoperto. Intanto Bice continuerà a flirtare con Castrese, da cui è sempre più attratta.

Scopriamo tutte le Anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 12 al 16 dicembre 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.50.