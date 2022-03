Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 31 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 31 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 31 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 31 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 31 marzo 2022 - Gemma non riesce a mandar giù lo strano rapporto che si è creato tra Stefania e Marco. I due sembrano sempre più vicini, tanto che la Colombo ha chiesto a lui aiuto per fuggire da casa. La Zanatta cerca di riportare le cose al loro posto e fa una proposta a Ezio e a Veronica, per riunire la famiglia. La ragazza non si limita però a questo e invita Marco a casa per cena. Stefania sarà costretta a presenziare e la cosa non le piacerà per nulla. Tra Ludovica e Ferdinando c'è molta intesa. Questo particolare non sfugge a Marcello, che comincia a temere di non avere più il controllo sul suo rapporto con la Brancia. I due entreranno in crisi? Umberto cerca invece di riconciliarsi con Flora ma lei, innamorata e ferita per le sue decisioni, rifiuta di tornare sui suoi passi. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 31 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 31 marzo 2022 - Franco è ormai convinto che a compiere l'atto vandalico sul muro della scuola, sia stata Bianca. Il Boschi decide di affrontare la figlia ma prima che possa avere delle spiegazioni, un ritorno inatteso rimetterà tutto in discussione. Marina decide di vederci chiaro nella faccenda Chiara e Gruppo Petrone. La Giordano affronta Roberto dopo che Filippo le ha rivelato che suo padre è responsabile di aver costretto la ragazza a cedere l'albergo di famiglia. Mariella invita Silvia e Giancarlo a cena ma Guido non è per nulla contento della decisione della moglie. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022.