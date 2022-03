Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2022: Marina scende in campo per salvare Chiara!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 31 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Marina si accorge che qualcosa non va con Chiara e decide di intervenire per salvarla da Roberto.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 31 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Franco è ormai convinto che a compiere l'atto vandalico sul muro della scuola, sia stata Bianca. Il Boschi decide di affrontare la figlia ma prima che possa avere delle spiegazioni, un ritorno inatteso rimetterà tutto in discussione. Marina decide di vederci chiaro nella faccenda Chiara e Gruppo Petrone. La Giordano affronta Roberto dopo che Filippo le ha rivelato che suo padre è responsabile di aver costretto la ragazza a cedere l'albergo di famiglia. Mariella invita Silvia e Giancarlo a cena ma Guido non è per nulla contento della decisione della moglie.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco vuole la verità

Franco è sconvolto. Il Boschi ha indagato sull'atto vandalico accaduto sul muro della scuola di sua figlia e ha scoperto che a imbrattarlo è stata Bianca. L'ex pugile non può credere a quanto successo. Cosa sta combinando la sua bambina e perché? Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che deciderà di chiedere spiegazioni alla diretta interessata. La piccola dovrà raccontargli cosa sta succedendo e se è stata davvero lei a macchiarsi di un tale reato. Quando però si troveranno uno di fronte all'altra, un arrivo inatteso interromperà la loro conversazione e impedirà a Franco di capire cosa sia davvero accaduto. A tornare a Napoli sarà Angela, pronta a riprendersi il suo posto!

Marina contro Roberto per difendere Chiara in Un Posto al Sole Anticipazioni 31 marzo 2022

Marina ha scoperto che Chiara ha venduto le quote del Gruppo Petrone e che ora sta per dare le dimissioni anche dall'albergo di famiglia. La Giordano non riesce però a capacitarsi del perché la giovane ragazza si sia lasciata andare così tanto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, dopo aver saputo da Filippo che Roberto ha tormentato più volte Chiara affinché capitolasse, Marina deciderà di prendere posizione. Decisa a proteggere la figlia di Giancarlo e a non lasciare che Ferri si approfitti di lei, la manager diventerà la sua più strenua sostenitrice. Riuscirà a salvarla anche dal vortice della droga in cui è ricaduta?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Guido furioso con Mariella

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariellla organizzerà una cena a casa sua. Per l'occasione deciderà di invitare anche Silvia e Giancarlo. Sarà la prima volta che i due presenzieranno a una serata in compagnia dell'Altieri e di suo marito e Guido non ne sarà per nulla felice. Il Del Bue non ha ancora digerito che sua cugina abbia rotto con Michele e che si sia innamorata di un altro. Per questo non sopporta di avere Giancarlo ospite a casa sua. A complicare le cose ci si metterà Michele, di ritorno a Napoli.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.