Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 31 marzo 2022: Ludovica e Marcello in crisi. Ferdinando guadagna terreno...

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 31 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1 vediamo crescere l'intesa tra Ludovica e Ferdinando. È finita tra la Brancia e Marcello?

Scopriamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 31 marzo 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Gemma non riesce a mandar giù lo strano rapporto che si è creato tra Stefania e Marco. I due sembrano sempre più vicini, tanto che la Colombo ha chiesto a lui aiuto per fuggire da casa. La Zanatta cerca di riportare le cose al loro posto e fa una proposta a Ezio e a Veronica, per riunire la famiglia. La ragazza non si limita però a questo e invita Marco a casa per cena. Stefania sarà costretta a presenziare e la cosa non le piacerà per nulla. Tra Ludovica e Ferdinando c'è molta intesa. Questo particolare non sfugge a Marcello, che comincia a temere di non avere più il controllo sul suo rapporto con la Brancia. I due entreranno in crisi? Umberto cerca invece di riconciliarsi con Flora ma lei, innamorata e ferita per le sue decisioni, rifiuta di tornare sui suoi passi.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gemma mette a disagio Stefania

Gemma ha dichiarato guerra a Stefania, furiosa con lei a causa del suo – strano – rapporto con Marco. La Zanatta è gelosa della sua sorellastra e teme che il suo innamorato si sia fin troppo affezionato alla Colombo. In effetti la ragazza non ha tutti i torti, visto che il Di Sant'Erasmo ha confessato di provare dei forti sentimenti per la sua collaboratrice e di essere in profonda difficoltà. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Gemma escogiterà un modo per riportare la pace in famiglia e farà una strana proposta a Ezio e a Veronica. Apparentemente sembrerà che la giovane voglia davvero fare del bene ma potrebbe nascondere un doppio fine. A conferma di ciò, non si farà scrupolo a invitare il contessino a cena e a far presenziare Stefania alla serata. La figlia di Gloria si troverà in profondo imbarazzo.

Ludovica e Marcello in crisi. Ferdinando sta vincendo? Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 31 marzo 2022

Stefania dovrà presenziare alla cena organizzata a casa Colombo, con Marco come ospite d'onore. La ragazza non gradirà per nulla questa situazione ma alla fine dovrà accettare di non dire una parola, nonostante i consigli di Irene. La Cipriani tenterà infatti di spronare la sua amica a reagire e a non subire passivamente gli attacchi di Gemma. Intanto, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, la coppia Marcello e Ludovica subirà un grosso scossone. I due sembrano destinati a una crisi irreversibile. Colpa di Ferdinando e del suo charme irresistibile ma anche della confessione di Flavia. Il Barbieri, notando che la sua compagna è sempre più vicina al Torrebruna, comincerà a non riuscire più a nascondere la sua cocente gelosia. Che sia arrivato il momento di mettere la parola fine alla loro relazione?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora respinge Umberto

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Umberto cercherà ancora di riconciliarsi con Flora. La Gentile-Ravasi dopo la loro notte d'amore e soprattutto dopo il voltafaccia del Guarnieri, non vuole avere nulla a che fare con lui e con le sue menzogne. Non ha però potuto fare a meno di rivelargli di essersi innamorata di lui. Questo ha complicato le cose! Il rapporto tra loro si è enormemente raffreddato e questo particolare non sfuggirà a lungo ad Adelaide, che potrebbe scoprire di essere stata nuovamente tradita dal suo amato cognato. Umberto vuole quindi trovare un modo per riportare la pace nella Villa ma Flora non ha alcuna intenzione di dargli una mano.

