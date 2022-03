Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 28 marzo al 1° aprile 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 28 marzo al 1° aprile 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 28 marzo al 1° aprile 2022

Puntata in onda Lunedì 28 marzo 2022

Gemma non dice nulla alla sua famiglia in merito allo scontro con Stefania, alla quale comunque non concede nessuna possibilità di spiegarsi. Mentre Salvo fa progetti per un futuro lontano da Milano, Marcello viene a sapere da Ludovica che Flavia è tornata alla carica sulla loro relazione, manifestando ancora una volta tutta la sua contrarietà al fatto che lui e la figlia continuino a frequentarsi.

Puntata in onda Martedì 29 marzo 2022

Stefania vuole dare alla sorellastra una prova delle sue buone intenzioni: lascerà la redazione per stare lontano da Marco. Il giovane Sant'Erasmo, nel frattempo, confida a Flora i suoi problemi con Gemma. Marcello scopre per caso che Salvo intende lasciare la caffetteria e non la prende bene. Dante vuole boicottare la lotteria del pesce d'aprile organizzata dal Paradiso per colpire Vittorio, ma intanto si offre di aiutare Beatrice che ha ricevuto una notizia inaspettata dal collegio dove si trova la piccola Serena.

Puntata in onda Mercoledì 30 marzo 2022

Irene crede che dietro la scelta di Stefania di lasciare la redazione si nasconda un sentimento della ragazza per Marco. Il piano di Dante prende forma e Fiorenza lo appoggia in tutto e per tutto. Marcello non si presenta in caffetteria, deluso dal comportamento di Salvo che, però, riesce a spiegarsi con l'amico socio e i due fanno pace. Umberto regala dei preziosi orecchini a Flora, che fraintende il gesto. Flavia confessa a Ludovica che il marito Jean Paul l'ha lasciata e la sua situazione finanziaria è drammatica. Marco è convinto che Stefania provi qualcosa per lui, ma lei nega.

Puntata in onda Giovedì 31 marzo 2022

Gemma sembra voler riavvicinare tutta la sua famiglia facendo una proposta inaspettata ad Ezio e Veronica. Intanto Marcello comincia ad ingelosirsi nel vedere come Ludovica si sia avvicinata a Torrebruna. Nel frattempo, mentre Flora respinge Umberto e i suoi tentativi per riconciliarsi, Irene invita Stefania a non sottostare più al comportamento di Gemma. Purtroppo però le cose prenderanno una piega inaspettata quando la giovane Colombo si ritroverà a una cena a casa del padre, a cui sarà presente anche Marco.

Puntata in onda Venerdì 1° aprile 2022

Ludovica decide di riavvicinarsi un po' alla madre dopo aver scoperto che è stata lasciata da Jean Paul, mente Torrebruna si offre di coprire la sua quota finanziaria nell'affare con Dante. Il Romagnoli, il cui piano è quello di boicottare la lotteria del Paradiso, capisce però che a rimetterci più di tutti sarà Beatrice: l'uomo prenderà così una decisione inattesa. Dopo la cena a casa di Ezio e Veronica, Marco segue Stefania a casa, dove i due cederanno finalmente alle loro emozioni.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.