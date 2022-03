Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 30 marzo 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 30 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 30 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 30 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 30 marzo 2022 - Stefania ha lasciato la redazione de Il Paradiso Market e Irene sospetta che dietro questa decisione ci sia un motivo ben preciso. La Colombo deve essere innamorata del suo capo redattore. Marco sembra essere dello stesso avviso e dopo aver capito di provare dei sentimenti per la bella Venere, la mette alle strette, spingendola a confessare di amarlo. Intanto Dante non demorde; boicotterà la pesca del pesce d'aprile. Marcello non si presenta in caffetteria e Salvo deve correre da lui per spiegargli la sua decisione. I due fanno pace mentre Flora fraintende il regalo fattole da Umberto. Flavia confessa a Ludovica che suo marito Jean Paul l'ha lasciata e ora entrambe sono in bancarotta. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 30 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 30 marzo 2022 - Bianca potrebbe essere scoperta. La piccola teme che la sua professoressa abbia capito che è stata lei ad aver imbrattato il muro della scuola e per questo diventa sempre più intrattabile. Franco comincia a sospettare che sua figlia gli nasconda qualcosa di molto grosso. Rossella nota Riccardo e Virginia un po' troppo vicini. I due condividono un momento professionale di grande intensità e la Graziani prova una forte gelosia. Patrizio è in partenza e questo scatena ancora di più le tensioni tra Raffaele e Ornella. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022.