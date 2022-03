Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 30 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Stefania ha lasciato la redazione de Il Paradiso Market e Irene sospetta che dietro questa decisione ci sia un motivo ben preciso. La Colombo deve essere innamorata del suo capo redattore. Marco sembra essere dello stesso avviso e dopo aver capito di provare dei sentimenti per la bella Venere, la mette alle strette, spingendola a confessare di amarlo. Intanto Dante non demorde; boicotterà la pesca del pesce d'aprile. Marcello non si presenta in caffetteria e Salvo deve correre da lui per spiegargli la sua decisione. I due fanno pace mentre Flora fraintende il regalo fattole da Umberto. Flavia confessa a Ludovica che suo marito Jean Paul l'ha lasciata e ora entrambe sono in bancarotta.

Marco mette alle strette Stefania ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 30 marzo 2022

Stefania ha lasciato la redazione de Il Paradiso Market. Irene non comprende perché la sua amica e collega abbia preso questa decisione e comincia a pensare che dietro questa scelta ci sia ben altro di una semplice rinuncia. La Cipriani sospetta che la Colombo si sia innamorata del suo capo redattore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che anche Marco sospetterà questo. Il ragazzo, dopo aver confessato a Flora di amare Stefania o almeno di provare dei forti sentimenti per lei, deciderà di affrontarla faccia a faccia per capire il vero motivo delle sue azioni. Non può essere solo per Gemma, deve esserci dell'altro. Il Di Sant'Erasmo spingerà la figlia di Ezio a confessargli di essersi invaghita di lui ma la giovane, indomita, negherà tutto!

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello e Salvatore fanno pace

Marcello ha scoperto che Salvo vuole lasciare Milano. Il ragazzo è molto scosso da questa notizia ed è deluso di non averlo saputo direttamente dal suo amico. Per questo non si presenta in Caffetteria. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Salvo dovrà correre da lui, per dargli delle spiegazioni. I due – profondamente uniti – faranno pace. Intanto Umberto cercherà di calmare le acque con Flora. Per farla sorridere le consegnerà degli orecchini preziosi in regalo. La ragazza però fraintenderà il gesto, mettendo ancora più in difficoltà il Guarnieri. Dante non intende rinunciare ai suoi piani per boicottare Vittorio. Il Romagnoli potrà contare anche stavolta sull'aiuto di sua cugina Fiorenza.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flavia confessa a Ludovica il suo grande segreto

Flavia è tornata a Milano con un grande segreto nel cuore. La Brancia ha scoperto che suo marito ha deciso di lasciarla. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la donna riferirà quanto successo a sua figlia. Flavia cercherà di far capire a Ludovica che il suo rapporto con Marcello è ora più che mai impossibile da mantenere. Le due donne sono in bancarotta ed è necessario trovare una soluzione per risollevare le loro finanze. Cosa avrà in mente la Brancia di Montalto? Vorrà che Ludovica si sacrifichi per lei e per il buon nome della loro famiglia, come ha già fatto in passato?

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.