Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 30 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Franco è sconvolto. Sua figlia ha davvero perso il controllo? Cosa farà ora?

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 30 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Bianca potrebbe essere scoperta. La piccola teme che la sua professoressa abbia capito che è stata lei ad aver imbrattato il muro della scuola e per questo diventa sempre più intrattabile. Franco comincia a sospettare che sua figlia gli nasconda qualcosa di molto grosso. Rossella nota Riccardo e Virginia un po' troppo vicini. I due condividono un momento professionale di grande intensità e la Graziani prova una forte gelosia. Patrizio è in partenza e questo scatena ancora di più le tensioni tra Raffaele e Ornella.

Franco sconvolto a causa di Bianca in Un Posto al Sole Anticipazioni 30 marzo 2022

Bianca è vittima di un gioco pericoloso, una web challenge che rischia di metterla nei guai. Dopo aver causato un piccolo intoppo a Silvia, la bambina ha imbrattato il muro della sua scuola. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la piccola inizierà a temere di essere stata scoperta. La sua professoressa potrebbe essersi accorta che è lei la colpevole dell'atto di vandalismo che ha fatto infuriare il suo istituto. A causa di questa paura, la Boschi diventerà sempre più intrattabile tanto da scatenare i sospetti di suo padre. Franco aprirà gli occhi e comincerà a domandarsi cosa sia successo alla sua bambina. Questo lo porterà a indagare a fondo e a scoprire cosa ha combinato la sua amata figlia.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella gelosa di Riccardo e Virginia

La relazione tra Riccardo e Rossella non ha smesso di essere complicata. La presenza di Virginia ha messo la Graziani in una situazione molto scomoda. Non solo la moglie di Crovi è tornata a tormentare il suo compagno ma si è addirittura fatta assumere al San Filippo, per passare più tempo con lui. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross assisterà a una scena piuttosto irritante. Vedrà Riccardo e Virginia condividere un momento professionale piuttosto intimo e scatenerà in lei una forte gelosia. Che sia arrivato il momento di tagliare la corda e mettere la parola fine a questa storia d'amore mai partita con il piede giusto?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Patrizio in partenza, Ornella e Raffaele ai ferri corti

Raffaele e Ornella sono al capolinea. Il loro matrimonio rischia di naufragare da un momento all'altro ed è ormai chiaro che i due non riescono a trovare un punto d'incontro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che le cose degenereranno al momento della partenza di Patrizio. Arriverà infatti il giorno in cui il Giordano dovrà salutare la sua famiglia, per cercare fortuna altrove. I suoi genitori daranno prova di non essere pronti a mettere via l'ascia di guerra anzi, proprio quel momento, farà scatenare risentimenti e fastidi, nascosti sino ad allora.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 28 marzo al 1° aprile 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.