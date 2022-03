Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 29 marzo 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 29 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 29 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 29 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 29 marzo 2022 - Stefania vorrebbe far pace con Gemma e spiegarle che tra lei e Marco non c'è niente oltre a un'amicizia. Per dimostrare di essere in buona fede, la Colombo lascia la redazione de Il Paradiso Market e si allontana dal Di Sant'Erasmo. Quest'ultimo però comincia a capire che tra lui e la Zanatta, le cose non vanno bene. Il ragazzo prova dei sentimenti anche per Stefania e confessa a Flora i suoi turbamenti. Marcello scopre per caso che Salvatore vuole andarsene. Ferito da questa notizia e dal fatto che l'amico non gliel'ha ancora detto, si chiude in se stesso. Dante vuole boicottare la lotteria del primo aprile. Così facendo è convinto di colpire Vittorio. Una notizia inaspettata potrebbe però distoglierlo dai suoi piani. Beatrice ha qualche problema con sua figlia Serena. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 29 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 29 marzo 2022 - Angela sta per tornare a Napoli e tra lei e Franco continua a esserci maretta. Anche tra Ornella e Raffaele le cose non vanno come dovrebbero. Tra i due è guerra aperta e a nulla sono valsi i tentativi di Viola e Patrizio, di trovare una soluzione. A peggiorare la situazione ci si mette Riccardo. Il Crovi non vuole seguire le indicazioni della Bruni e si troverà ad affrontarla più volte. Guido e Mariella cercano di capire se Cotugno sia o meno l'autore del furto al Caffè Vulcano e sono pronti a tendergli una trappola. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

