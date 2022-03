Un Posto al Sole Anticipazioni 29 marzo 2022: Raffaele e Ornella al capolinea

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 29 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Ornella e Raffaele sono sempre più distanti. È la fine per loro?

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 29 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Angela sta per tornare a Napoli e tra lei e Franco continua a esserci maretta. Anche tra Ornella e Raffaele le cose non vanno come dovrebbero. Tra i due è guerra aperta e a nulla sono valsi i tentativi di Viola e Patrizio, di trovare una soluzione. A peggiorare la situazione ci si mette Riccardo. Il Crovi non vuole seguire le indicazioni della Bruni e si troverà ad affrontarla più volte. Guido e Mariella cercano di capire se Cotugno sia o meno l'autore del furto al Caffè Vulcano e sono pronti a tendergli una trappola.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Franco e Angela sempre più distanti

L'assenza di Angela sta diventando un vero problema sia per Bianca che per Franco. Il Boschi non ha ancora perdonato alla moglie di essersi allontanata e si è lasciato traviare da Katia, tornata in città proprio nel momento meno opportuno. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, alla vigilia del ritorno della Poggi a casa, le tensioni tra lei e suo marito raggiungeranno le stelle. La situazione si farà sempre più complessa e la cosa potrebbe fare male alla piccola Bianca, in pericolo e vittima di un gioco pericoloso, una web challenge che rischia di metterla in guai seri. Riusciranno i suoi genitori a capire che è il momento di mettere da parte l'ascia di guerra e pensare a far tornare la serenità?

Ornella e Raffaele al capolinea in Un Posto al Sole Anticipazioni 29 marzo 2022

La partenza di Patrizio ha scatenato una faida famigliare. Ornella e Raffaele si sono dichiarati guerra. I due hanno delle idee diametralmente opposte su quale futuro debba intraprendere il loro figlio e questo ha causato una frattura tra loro. Neanche il ritorno di Viola – di solito portatore di pace – è riuscito a calmare le acque. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i coniugi Giordano saranno sempre più lontani. La loro storia sembra arrivata al capolinea e nulla pare riuscire a risolvere la situazione. Anzi a peggiorarla ci si metterà Riccardo che, con il suo caratterino, irriterà ancora di più la Bruni, contravvenendo alle sue decisioni.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Caccia la ladro!

Silvia ha messo la pulce nell'orecchio a Guido: Cotugno è un ladro! Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue vorrà vederci chiaro. Insieme a Mariella organizzerà una vera e propria caccia al ladro. Tenderà una trappola al suo collega, deciso a scoprire se sia stato lui o meno a compiere il furto al Caffè Vulcano. Quale sarà il verdetto?

