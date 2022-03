Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 marzo 2022: Marco confessa di amare Stefania... e ora?

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 29 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Marco capisce di provare dei sentimenti per Stefania. Che ne sarà di Gemma?

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 29 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Stefania vorrebbe far pace con Gemma e spiegarle che tra lei e Marco non c'è niente oltre a un'amicizia. Per dimostrare di essere in buona fede, la Colombo lascia la redazione de Il Paradiso Market e si allontana dal Di Sant'Erasmo. Quest'ultimo però comincia a capire che tra lui e la Zanatta, le cose non vanno bene. Il ragazzo prova dei sentimenti anche per Stefania e confessa a Flora i suoi turbamenti. Marcello scopre per caso che Salvatore vuole andarsene. Ferito da questa notizia e dal fatto che l'amico non gliel'ha ancora detto, si chiude in se stesso. Dante vuole boicottare la lotteria del primo aprile. Così facendo è convinto di colpire Vittorio. Una notizia inaspettata potrebbe però distoglierlo dai suoi piani. Beatrice ha qualche problema con sua figlia Serena.

Marco rivela a Flora di provare qualcosa per Stefania ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 29 marzo 2022

Stefania ha detto addio a Marco, spingendo il ragazzo a occuparsi di Gemma e a non pensare più a lei. Purtroppo questo non è bastato a risolvere i problemi con la Zanatta che, scoperto tutto, ha dichiarato guerra alla sua sorellastra. La figlia di Ezio è molto preoccupata per aver ferito, senza volerlo, Gemma e vorrebbe rimediare in ogni modo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per dimostrare la sua buona fede, la Colombo deciderà di lasciare la Redazione de Il Paradiso Market e di non avere più alcun contatto con Marco. Peccato però che questo gesto scateni una reazione molto particolare nel Di Sant'Erasmo. Il ragazzo comincerà a capire che il suo rapporto con la sua “fidanzata” non va come dovrebbe andare e anzi capirà di provare qualcosa per Stefania. Il contessino confiderà i suoi turbamenti sentimentali a Flora. La Gentile-Ravasi saprà consigliarlo a dovere? Come andrà a finire?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marcello scopre che Salvatore vuole lasciare Milano

Salvatore ha pensato a una soluzione per non annullare le nozze con Anna. Dopo aver ascoltato le parole e i consigli della mamma della Imbriani, il barista ha deciso di lasciare Milano e di trasferirsi con la sua fidanzata nel suo paese d'origine. Salvo non ha però ancora detto a Marcello di avere queste particolari intenzioni. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Barbieri scoprirà per caso i piani del suo amico e ne rimarrà piuttosto deluso. Per questo si chiuderà a riccio, non presentandosi – il giorno dopo – a lavoro. Riuscirà Salvatore a farsi perdonare e a spiegarsi con il suo socio o la loro amicizia è ormai al capolinea?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Dante vuole boicottare Vittorio ma Beatrice...

Dante è certo che continuando ad attaccare Vittorio, riuscirà a prendersi la sua vendetta. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Romagnoli escogiterà di boicottare la pesca del pesce d'aprile, organizzata dal Conti al Paradiso. Prima però che possa farlo, una notizia lo farà rallentare. Beatrice scoprirà che ci sono dei problemi con Serena e Dante correrà immediatamente in suo aiuto. Tra la vedova Conti e il nemico numero 1 di Vittorio, c'è ormai del tenero. I due si sono baciati e sembra che tra loro sia scoccata la scintilla.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.