Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 22 marzo 2022

Scopriamo insieme le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto e le Trame di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 22 marzo 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 22 marzo 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 22 marzo 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 22 marzo 2022 - Gemma vorrebbe che Stefania si riappacificasse con Gloria ma la Colombo non ha alcuna intenzione di dare una possibilità a sua madre e la vuole fuori dalla sua vita. Intanto la Moreau, ormai certa di non poter far nulla per farsi perdonare, spinge Ezio a recuperare il suo rapporto con la figlia. Flavia scopre che suo marito non ha ancora pagato la sua quota per entrare nel gruppo di investitori, fondato da Dante e Fiorenza. Per questo decide di raggiungerlo a Napoli e di capire cosa stia succedendo. Con la partenza della Brancia, Ludovica e Marcello possono godersi dei momenti di intimità mentre Flora, sempre più delusa dall'atteggiamento di Umberto, non riesce a nascondergli di essere infastidita dalla sua stessa presenza. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 22 marzo 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 22 marzo 2022 - Micaela è sempre più convinta che Jimmy debba trasferirsi con lei a Berlino. Niko ha però trovato una soluzione che potrebbe accontentare tutti e salvare il futuro della loro stramba famiglia. Susanna non è però per nulla soddisfatta della proposta del suo fidanzata e ha paura che possa succedere qualcosa di molto brutto alla sua storia d'amore con il Poggi. Raffaele e Ornella sembrano arrivati al capolinea. La storia di Patrizio ha messo in luce alcuni problemi che neanche Viola riuscirà a risolvere. Patrizio intanto deve giudicare il lavoro di Nunzio e Samuel e decidere chi dei due è pronto a prendere il suo posto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

