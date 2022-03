Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 21 al 25 marzo 2022: La confessione di Flora spiazza Umberto!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 21 al 25 marzo 2022. Ecco le Trame della Soap.

Vediamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 21 al 25 marzo 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 21 al 25 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 21 marzo 2022

Stefania fa credere a Irene e Maria che il motivo della sua fuga sia stato un litigio con il padre. Anna confessa a Beatrice i dubbi sul suo futuro con Salvo. Continuano gli scontri tra Vittorio e Dante e per questo ne risente il clima del Paradiso tutto. Stefania ha un primo confronto con Gemma dopo la scoperta della verità e ringrazia Marco esortandolo a dedicarsi alla sorellastra e a non pensare a lei.

Puntata in onda Martedì 22 marzo 2022

Gemma prova ad avvicinare Stefania a Gloria, ma lei è decisa ad escludere la madre dalla sua vita. Intanto Gloria esorta Ezio a cercare di recuperare il rapporto con la figlia. Flavia apprende da Fiorenza che suo marito non ha ancora versato a Dante la quota dovuta per partecipare alla cordata di imprenditori e decide così di raggiungerlo a Napoli; Ludovica e Marcello pregustano qualche giorno di intimità. Flora è sempre più insofferente nei confronti di Umberto, ma lui non capisce il perché.

Puntata in onda Mercoledì 23 marzo 2022

Anna e Salvo sono sempre più in difficoltà nel prendere una decisione sul loro futuro insieme, tuttavia lui ha in mente qualcosa. Ludovica viene coinvolta in un pranzo di lavoro da Ferdinando in occasione della visita di un suo amico che equivoca la natura del rapporto tra la giovane Brancia e Torrebruna: Marcello inizia a ingelosirsi. Intanto, mentre Veronica ha un'idea per riavvicinare Ezio e Stefania, Flora fa una confessione a Umberto che lo lascia senza parole: è innamorata di lui!

Puntata in onda Giovedì 24 marzo 2022

Grazie all'aiuto di Gemma e Gloria, Ezio riesce finalmente a confrontarsi con Stefania e, come sempre ultimamente, il primo a sapere tutto dalla giovane Colombo sarà Marco. Intanto, Flora confessa a Ludovica dei suoi turbamenti amorosi, mentre Umberto cerca invece di non insospettire Adelaide. Beatrice tenta di riavvicinarsi a Dante, mentre Ludovica e Marcello si mostrano in pubblico insieme al Circolo in segno di sfida. Nel frattempo, Stefania e Gloria hanno un nuovo acceso confronto.

Puntata in onda Venerdì 25 marzo 2022

Salvo potrebbe avere un piano per salvare la sua storia con Anna, ma per la sua riuscita deve mantenere il riserbo persino con Marcello. Fiorenza informa subito Flavia, appena rientrata a Milano, di cosa ha fatto Ludovica e dei pettegolezzi che la riguardano. Nel frattempo, Gemma riceve un invito a cena a Villa Guarnieri da Marco e, casualmente, scopre che Stefania è stata lì. Turbata, la giovane si recherà subito dopo la cena dalla sorellastra per farle confessare la verità riguardo la sua fuga. Intanto Dante sembra riuscire finalmente a conquistare Beatrice e i due si scambiano un bacio appassionato.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.