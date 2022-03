Un Posto al Sole Anticipazioni dal 21 al 25 marzo 2022: Niko, al limite, minaccia Manuela!

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole per le Puntate della Soap, in onda dal 21 al 25 marzo 2022.

Anticipazioni di Un Posto al Sole per la settimana dal 21 al 25 marzo 2022

Puntata in onda Lunedì 21 marzo 2022

Turbato dall'atteggiamento di Manuela, Niko avrà modo di riflettere su quello che davvero vuole e prenderà un'iniziativa improvvisa e sorprendente. Serena e Filippo saranno vicini a Micaela, in un momento per lei tanto delicato quanto cruciale. Dissipate alcune delle tensioni che ultimamente lo angustiano, Nunzio troverà un po' di conforto e di leggerezza nel bel rapporto di amicizia con Rossella.

Puntata in onda Martedì 22 marzo 2022

Mentre Micaela continua a essere determinata a portare Jimmy a Berlino e Niko cerca di costruire il futuro della sua famiglia, l'atteggiamento di Manuela fa sorgere qualche dubbio in Susanna. Nonostante l'intervento di Viola per mediare fra i due, Raffaele e Ornella sembrano sempre più lontani e su posizioni forse inconciliabili. Patrizio dovrà esprimere il suo parere su come si stanno comportando i suoi sostituti, Nunzio e Samuel, nella cucina del Vulcano.

Puntata in onda Mercoledì 23 marzo 2022

Resa vulnerabile dalle proprie debolezze e dalle conseguenti tensioni con Nunzio, Chiara è sempre più l'ignaro bersaglio delle trame di Lara e Ferri. Per placare i timori di Susanna, Niko intima a Manuela di smetterla di provocarlo. Decisa a risollevare il morale di Samuel e a mostrargli il suo amore, Speranza chiede aiuto a Mariella per organizzare una serata speciale.

Puntata in onda Giovedì 24 marzo 2022

Un'ombra minacciosa incombe su Bianca insinuandosi sempre di più nella sua vita senza che nessuno se ne accorga... Nel frattempo, mentre Roberto e Lara si avvicinano continuando a manovrare Chiara a loro piacimento, Nunzio sorprenderà la Petrone con una decisione inaspettata. Intanto Speranza è pronta a concedersi per la prima volta a Samuel, ma un imprevisto potrebbe rovinare tutto.

Puntata in onda Venerdì 25 marzo 2022

Il gesto di Bianca ai danni di Silvia potrebbe rivelarsi solo l'inizio di un pericoloso gioco in cui la piccola è finita a sua insaputa. Intanto, Fabrizio si prepara a presenziare al processo a suo carico mentre Roberto cercherà di indagare con Marina le motivazioni della sua assenza dai Cantieri, celando un interesse non solo professionale. Nel frattempo Samuel, per creare la giusta atmosfera con Speranza, chiede a Patrizio il permesso di utilizzare il seminterrato, ma il ragazzo lo informa di averlo già promesso a qualcuno che il Piccirillo conosce molto bene.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.