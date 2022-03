Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 marzo 2022: Gemma pugnala alle spalle Stefania...

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore del 22 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai1, Gemma si allea con Gloria e cerca di convincere Stefania a fare pace con la Moreau. Ci riuscirà?

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 22 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Gemma vorrebbe che Stefania si riappacificasse con Gloria ma la Colombo non ha alcuna intenzione di dare una possibilità a sua madre e la vuole fuori dalla sua vita. Intanto la Moreau, ormai certa di non poter far nulla per farsi perdonare, spinge Ezio a recuperare il suo rapporto con la figlia. Flavia scopre che suo marito non ha ancora pagato la sua quota per entrare nel gruppo di investitori, fondato da Dante e Fiorenza. Per questo decide di raggiungerlo a Napoli e di capire cosa stia succedendo. Con la partenza della Brancia, Ludovica e Marcello possono godersi dei momenti di intimità mentre Flora, sempre più delusa dall'atteggiamento di Umberto, non riesce a nascondergli di essere infastidita dalla sua stessa presenza.

Gemma alleata di Gloria ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 22 marzo 2022

Stefania ha preso la sua decisione e ha detto addio a Marco. La ragazza sembra voler affrontare da sola la triste scoperta appena fatta su Gloria e non vuole essere un peso per nessuno, tanto meno per il buon Di Sant'Erasmo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che a Gemma questo atteggiamento non piacerà per nulla. La Zanatta, al corrente di tutto, si schiererà a favore della Moreau e cercherà di riavvicinare la capocommessa a sua figlia. Stefania si potrebbe sentire pugnalata alle spalle. La Venere ribadirà infatti di non avere alcuna intenzione di ricucire i rapporti con Gloria né ora né mai.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flavia scopre un segreto su suo marito

Stefania sarà più che convinta a non dare alcuna possibilità a sua madre e Gloria, piano piano, si convincerà di non avere alcuna chance di riconquistare la fiducia della sua bambina. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la donna spingerà Ezio a fare qualcosa. Almeno lui dovrà riuscire a parlare con la loro figlia e a spiegarle come sono andate le cose. Le Anticipazioni ci rivelano anche che, mentre a casa Colombo Ezio e Veronica continueranno a temere di aver perso per sempre Stefania, qualcosa comincerà a bollire in pentola anche a casa Brancia. Fiorenza informerà Flavia che suo marito non ha ancora pagato la quota associativa, per entrare nel gruppo di imprenditori fondato da lei e da Dante. La Contessa partirà immediatamente alla volta di Napoli, per capire cosa sia successo al suo consorte. La sua partenza darà a Ludovica e Marcello, l'occasione di passare dei giorni insieme in intimità... ma la serenità durerà poco.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Flora snobba Umberto

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che nella puntata del 22 marzo 2022, il rapporto tra Flora e Umberto subirà un forte scossone. Dopo aver passato la notte insieme, tra il Guarnieri e la Gentile-Ravasi è calato il silenzio. Questo per via del ritorno di Adelaide, l'unico vero amore del Commendatore. Flora non ha però gradito l'atteggiamento del suo amante e la vedremo sempre più scostante nei suoi confronti. Umberto comincerà a sospettare che le cose tra lui e la stilista potrebbero degenerare e che la Contessa possa scoprire cosa è successo durante la sua assenza.

