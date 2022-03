Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 22 marzo 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Niko ha trovato una soluzione per Jimmy ma Susanna non sembra contenta.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 22 marzo 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Micaela è sempre più convinta che Jimmy debba trasferirsi con lei a Berlino. Niko ha però trovato una soluzione che potrebbe accontentare tutti e salvare il futuro della loro stramba famiglia. Susanna non è però per nulla soddisfatta della proposta del suo fidanzata e ha paura che possa succedere qualcosa di molto brutto alla sua storia d'amore con il Poggi. Raffaele e Ornella sembrano arrivati al capolinea. La storia di Patrizio ha messo in luce alcuni problemi che neanche Viola riuscirà a risolvere. Patrizio intanto deve giudicare il lavoro di Nunzio e Samuel e decidere chi dei due è pronto a prendere il suo posto.

Niko propone a Micaela una soluzione per Jimmy in Un Posto al Sole Anticipazioni 22 marzo 2022

La situazione tra Micaela e Niko sta diventando sempre più complicata. La Cirillo vuole a tutti i costi portare Jimmy a Berlino, nonostante siano anni che lei e suo figlio sono lontani. Niko è ovviamente contrario a lasciare che il suo bambino lasci Napoli e la sua casa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Poggi troverà una soluzione. Cercherà infatti di convincere la sua ex a porre le basi per costruire un futuro come famiglia, probabilmente tentando di spingere la sorella di Serena a lasciare lei la Germania e a tornare in Italia. Susanna non sarà però per nulla felice di questa novità. La Picardi comincerà a temere che la vicinanza delle gemelle Cirillo possa crearle diversi problemi e possa minare la serenità appena recuperata con il suo fidanzato.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Raffaele e Ornella al capolinea

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che tra Raffaele e Ornella le cose si metteranno sempre più male. Il Giordano ha tradito la moglie, passando una serata con Elvira. La situazione sta degenerando e tra loro aumenterà la distanza, talmente tanto che neanche l'intervento di Viola – di solito fondamentale per risolvere le beghe famigliari – riuscirà a riportare il sereno. Tutto questo per “colpa” delle nuove decisioni di Patrizio, ormai pronto a lasciare l'Italia per cercare la sua strada lontano da Napoli e da Il Vulcano.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Chi vincerà tra Samuel e Nunzio?

Nunzio è stato assunto al Vulcano con grande disappunto di Samuel. Il Piccirillo aveva sperato di prendere automaticamente il posto di Patrizio ma Silvia è stata di tutt'altro parere. Non è però tutto perduto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la scelta definitiva su chi possa diventare il nuovo chef de Il Vulcano, toccherà allo stesso Patrizio. Il Giordano dovrà valutare le prove dei due pretendenti e decidere chi sia il migliore. Chi riuscirà a portare a casa la vittoria? Samuel farà vedere chi è e darà una sonora lezione a Silvia, poco fiduciosa nei suoi confronti?

