Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 10 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 10 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 10 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 10 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 10 febbraio 2022 - Veronica è molto in ansia. Ezio e Gloria – dopo la lettera minatoria mandata da Gemma – sembrano sempre più vicini. Intanto Armando riceve delle informazioni molto scottanti e poco piacevoli su Rocco. L'Amato le rivela immediatamente ad Agnese e i due temono che il matrimonio tra il ragazzo e Maria sia in pericolo. Dante e Fiorenza convincono Ferdinando a diventare loro socio in affari. Il Torrebruna impone loro una clausola: sarà loro “complice” solo se anche Ludovica farà parte dei loro affari. Di Adelaide non ci sono ancora notizie. La Contessa sembra sparita nel nulla! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 10 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 10 febbraio 2022 - Marina partecipa all'evento di beneficenza senza Fabrizio. La sua presenza infastidisce Lara, sempre più ostile alla Giordano. Tra le due donne la tensione è alle stelle mentre tra Roberto e la sua ex moglie si nota ancora una forte attrazione. Come finirà questo insolito triangolo amoroso? Riccardo torna da Bolzano mentre Rossella deve affrontare una situazione lavorativa molto difficile. Franco e Giulia si accorgono che la situazione scolastica di Bianca è più disastrosa e preoccupante del previsto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

