Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2022: Marina e Roberto attrazione fatale!

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 10 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina partecipa all'evento di beneficenza senza Fabrizio. La sua presenza infastidisce Lara, sempre più ostile alla Giordano. Tra le due donne la tensione è alle stelle mentre tra Roberto e la sua ex moglie si nota ancora una forte attrazione. Come finirà questo insolito triangolo amoroso? Riccardo torna da Bolzano mentre Rossella deve affrontare una situazione lavorativa molto difficile. Franco e Giulia si accorgono che la situazione scolastica di Bianca è più disastrosa e preoccupante del previsto.

Marina e Roberto attrazione fatale in Un Posto al Sole Anticipazioni 10 febbraio 2022

Marina è distrutta, ha capito che il suo matrimonio è in seria crisi e non sa come comportarsi. La Giordano deve trovare presto una soluzione ai suoi problemi ma non è semplice mettere una pezza al tremendo strappo nella sua vita. A rendere le cose più difficili ci si mette Roberto, tornato alla carica con lei. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, durante l'evento di beneficenza, tra i due sarà sempre più evidente l'attrazione reciproca. Di questa atmosfera non sarà per nulla contenta Lara; la Martinelli non può nascondere la sua forte antipatia contro Marina, la sua grande rivale.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella e Riccardo a un bivio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Riccardo tornerà da Bolzano, dopo l'incontro con Virginia. Il Crovi ha cercato in tutti i modi di convincere la moglie ad accettare la separazione consensuale ma non è ancora sicuro che la donna abbia accolto la sua proposta. Rossella si troverà ad affrontare tutti i suoi demoni, anche sul lavoro. La ragazza è infatti costretta a superare un caso clinico molto difficile, presentatosi in ospedale. Riuscirà a vincere le sue battaglie?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco e Giulia preoccupati per Bianca

Bianca è sempre più nervosa. L'assenza di sua mamma si fa sentire giorno dopo giorno e la piccola si è alla fine sfogata contro Katia, la cui presenza sta diventando per lei fastidiosa. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Franco e Giulia si renderanno conto che la crisi che sta vivendo la bambina, è più grave di quanto si pensasse. A preoccupare sua padre e sua nonna è anche la sua situazione scolastica, quasi disastrosa.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.