Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 9 febbraio 2022

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 9 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 9 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 9 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 9 febbraio 2022 - Tina ha le spalle al muro. Sandro non intende mollare la presa e può contare addirittura sull'aiuto di Vittorio. A peggiorare la situazione ci si mettono Salvatore e Agnese, schierati dalla parte di Recalcati e desiderosi che la cantante ricucia il suo rapporto con il marito. Marco ha convinto Flora a deporre in favore di Adelaide. Solo così la Contessa potrà salvare la sua reputazione e non finire in carcere mentre Dante sembra più convinto che mai a portare avanti il suo piano: quello di sottrarre il Paradiso a Vittorio e Umberto. Stefania invece nota lo strano atteggiamento di Gemma. La ragazza sembra turbata e la Colombo vuole scoprire cosa stia succedendo. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 9 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 9 febbraio 2022 - Rossella dovrà affrontare un delicato caso clinico che la metterà alla prova non solo professionalmente ma anche emotivamente. Intanto Riccardo, a Bolzano, cercherà di convincere Virginia a procedere con la separazione consensuale. Chiara invece dovrà sostenere la fine della sua relazione con Nunzio, avvenuta proprio ora che il Gruppo Petrone sta per essere ceduto a Ferri. Per la ragazza non sarà facile e Roberto potrebbe approfittarne per imporre delle nuove condizioni al loro contratto. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

