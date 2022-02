Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 9 febbraio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Chiara si troverà da sola ad affrontare la cessione delle quote del Gruppo Petrone e Roberto potrebbe approfittare della sua vulnerabilità.

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 9 febbraio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Rossella dovrà affrontare un delicato caso clinico che la metterà alla prova non solo professionalmente ma anche emotivamente. Intanto Riccardo, a Bolzano, cercherà di convincere Virginia a procedere con la separazione consensuale. Chiara invece dovrà sostenere la fine della sua relazione con Nunzio, avvenuta proprio ora che il Gruppo Petrone sta per essere ceduto a Ferri. Per la ragazza non sarà facile e Roberto potrebbe approfittarne per imporre delle nuove condizioni al loro contratto.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in difficoltà!

Riccardo è partito per Bolzano, lasciando Rossella in balia della sua ansia e dei suoi infiniti dubbi. Da quando ha scoperto che il suo nuovo compagno, Ross è in difficoltà. L'incontro con Virginia le ha dato il colpo di grazia e ora dubita che la relazione con il Crovi possa continuare. La Graziani è in crisi e potrebbe naufragare anche quest'ultima sua storia d'amore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che i guai, per la figlia di Silvia, non finiranno qui. Un difficile caso clinico, appena arrivato in ospedale, metterà alla prova la sua competenza e la sua emotività. Intanto Riccardo cercherà di convincere la moglie a procedere con la separazione consensuale. Riuscirà a ottenerla?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Nunzio lascia Chiara

La gelosia ha giocato brutti scherzi a Nunzio. Il ragazzo, convinto che Chiara lo tradisse, ha deciso di lasciarla. Il Cammarota ignora i veri motivi della stranezza della Petrone. La ragazza è in balia della droga e purtroppo la sua dipendenza le sta causando solo guai. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara dovrà affrontare – e con grandi difficoltà – la fine della sua storia d'amore. Nunzio era l'unico a poterle dare conforto e ora si troverà da sola a superare tutte le difficoltà della cessione delle sue quote del gruppo Petrone.

Chiara nella morsa di Ferri in Un Posto al Sole Anticipazioni 9 febbraio 2022

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Chiara si troverà ad affrontare, da sola, una nuova fase della sua vita. La ragazza ha deciso di cedere le quote del gruppo Petrone a Ferri. Una scelta quasi obbligata, visto le evidenti difficoltà di occuparsi della sua grande azienda. Gli ultimi avvenimenti la metteranno però ancora più sotto pressione. La fine della sua storia d'amore con Nunzio la renderanno vulnerabile e potrebbe cadere nella morsa di Ferri. Roberto potrebbe approfittare del momento per imporle delle condizioni ancora più vantaggiose per lui.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 7 all'11 febbraio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.