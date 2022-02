Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 8 febbraio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco la Trama e il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 8 febbraio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 8 febbraio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 8 febbraio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 8 febbraio 2022 - Gemma si sente in colpa. Per causa sua sua madre Veronica è furiosa ed Ezio si è riavvicinato a Gloria, spaventato per la sua ex moglie. La ragazza cercherà di trovare una soluzione al guaio combinato mentre Marco, ormai al corrente della verità su sua zia, cercherà di depistare la Polizia e chiederà l'aiuto di Flora. Intanto l'arrivo di Ferdinando di Torrebruna ha sconvolto la tranquillità del Circolo. L'affascinante nuovo arrivato resterà profondamente colpito da Ludovica. Vittorio e Sandro continuano con il loro piano per riconquistare Tina ma la ragazza, scoperto che il Conti ha deciso di aiutare suo marito, andrà su tutte le furie. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 8 febbraio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 8 febbraio 2022 - Nunzio non riesce a gestire la sua gelosia. L'atteggiamento di Chiara e il segreto che la ragazza custodisce non gli sono d'aiuto. Il Cammarota finirà per prendere una decisione molto azzardata, che rischierà di metterlo nuovamente nei guai. Rossella non riuscirà più a gestire la tensione con Riccardo, in partenza per Bolzano. Tra i due è piena crisi. Tra Renato e Raffaele continua la guerra a suon di vino e cibo. La ricerca dell'abbinamento perfetto li porterà però a un cambiamento radicale: da nemici giurati ad alleati! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

