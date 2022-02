Un Posto al Sole Anticipazioni 8 febbraio 2022: Riccardo in partenza. Rossella in crisi...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'8 febbraio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Nunzio non riesce a gestire la sua gelosia. L'atteggiamento di Chiara e il segreto che la ragazza custodisce non gli sono d'aiuto. Il Cammarota finirà per prendere una decisione molto azzardata, che rischierà di metterlo nuovamente nei guai. Rossella non riuscirà più a gestire la tensione con Riccardo, in partenza per Bolzano. Tra i due è piena crisi. Tra Renato e Raffaele continua la guerra a suon di vino e cibo. La ricerca dell'abbinamento perfetto li porterà però a un cambiamento radicale: da nemici giurati ad alleati!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Pericolo Nunzio!

Nunzio è pericoloso! Il Cammarota ha ormai perso definitivamente il senno, geloso com'è del rapporto tra Chiara e Ludovico. Il ragazzo ha purtroppo frainteso tutto. Il giovane che ha visto accanto alla Petrone non è un suo rivale ma il suo pusher. Chiara si è persa nel tunnel della droga e il suo atteggiamento, sempre più evasivo e misterioso, rischia di mandare in frantumi la sua storia d'amore. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che Nunzio, sospettoso e sempre più in tensione, finirà per prendere delle decisioni molto sbagliate, che lo metteranno definitivamente nei guai.

Rossella e Riccardo in crisi in Un Posto al Sole Anticipazioni 8 febbraio 2022

Rossella ha scoperto che Riccardo è sposato. Virginia, sua moglie, ha deciso di mettersi tra loro e non intende mollare la presa, nonostante i due si siano lasciati da tempo. Per Ross è stato molto difficile. Le sue vacanze a Bolzano l'hanno resa ancora più triste e nervosa. E ora le cose sono destinate a diventare più difficili. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che la Graziani scoprirà che Riccardo dovrà partire per Bolzano. Si tratterà di pochi giorni ma per Ross saranno un'eternità e avrà paura che il suo amato possa riallacciare i rapporti con l'ex.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato e Raffaele da nemici ad amici

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Renato e Raffaele riusciranno a sotterrare l'ascia di guerra. I due si sono dati battaglia prima a suon di scacchi e ora a suon di bicchieri di vino. La ricerca dell'accostamento perfetto tra vino e cibo, li porterà a diventare compagni di studio e forse anche a essere – finalmente – buoni amici. Quanto durerà questa tregua? Dai due cognati ci aspettiamo di tutto.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.