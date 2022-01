Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 27 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 27 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 27 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 27 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 27 gennaio 2022 - Agnese teme che Tina si stia mettendo nei guai e che la relazione con Vittorio le provochi solo dolore. Per questo motivo decide di contattare Sandro. Umberto scoprirà che Dante ha imbrogliato sia lui che Vittorio. Nel contratto firmato con gli americani, c'è una clausola che potrebbe mettere in pericolo Il Paradiso. Beatrice, scoperta questa novità, si sentirà presa in giro. Flavia intanto inizia a mettere in moto il suo piano per separare Ludovica da Marcello. La Brancia vuole trovare un nuovo compagno per la sua erede. Gemma ha scoperto che Gloria è la madre di Stefania. Come sua madre Veronica, la ragazza non ha accolto con favore questa notizia e comincia a escogitare un modo per mettere fuori gioco la Moreau. Per Adelaide, infine, è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Viene convocata in tribunale per la morte di Achille Ravasi! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 27 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 27 gennaio 2022 - Fabrizio ha perso totalmente il controllo e ora Marina teme per la sua salute. La Giordano non può certo dimenticare quello che è successo e nonostante l'attacco di ira di suo marito, è ancora disposta a stargli vicino. Roberto la consola. Il Ferri torna a trascurare Lara, scatenando in lei una forte gelosia. Jimmy, tornato da scuola, racconta alla sua famiglia della lezione speciale che la maestra ha tenuto in classe, per celebrare il Giorno della Memoria. Il piccolo è molto colpito e scoprirà, insieme a Bianca, cosa è successo in quegli anni a Palazzo Palladini. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

