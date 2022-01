Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 27 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Roberto consola Marina. La Giordano è sconvolta a causa di Fabrizio.

Vediamo insieme le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 27 gennaio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Fabrizio ha perso totalmente il controllo e ora Marina teme per la sua salute. La Giordano non può certo dimenticare quello che è successo e nonostante l'attacco di ira di suo marito, è ancora disposta a stargli vicino. Roberto la consola. Il Ferri torna a trascurare Lara, scatenando in lei una forte gelosia. Jimmy, tornato da scuola, racconta alla sua famiglia della lezione speciale che la maestra ha tenuto in classe, per celebrare il Giorno della Memoria. Il piccolo è molto colpito e scoprirà, insieme a Bianca, cosa è successo in quegli anni a Palazzo Palladini.

Roberto consola Marina in Un Posto al Sole Anticipazioni 27 gennaio 2022

Fabrizio ha perso il controllo e ora Marina non sa più cosa fare. Tutti i suoi sforzi per evitare che il marito perdesse nuovamente la testa, si sono rivelati vani. Nonostante l'attacco di ira del Rosato e la paura derivata da esso, la Giordano non ha ancora intenzione di allontanarsi dal suo fianco. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Roberto trascurerà Lara e deciderà di consolare la sua ex moglie. Così facendo scatenerà la gelosia della Martinelli, che potrebbe diventare molto pericolosa.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Tra Marina e Fabrizio è finita?

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci fanno intuire che tra Marina e Fabrizio le cose siano ormai arrivate a un punto morto. Il loro matrimonio è appeso a un filo e Roberto non si lascerà scappare l'occasione di approfittare di questa opportunità. Lara è però sempre in agguato. La Martinelli non può nascondere di essere gelosa del rapporto tra il Ferri e la Giordano e vorrebbe prendere il posto di quest'ultima nel cuore del manager dei Flegrei. Ci riuscirà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Un ricordo a Palazzo Palladini

Jimmy e Bianca scopriranno un aneddoto molto singolare, accaduto a Palazzo Palladini. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il piccolo Poggi tornerà da scuola, molto colpito dalla lezione trattata dalla maestra, per celebrare il Giorno della Memoria. Per i piccoli di casa Poggi-Boschi, sarà l'occasione per scoprire che proprio in quegli anni, nella loro casa avvenne un episodio molto toccante.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 gennaio 2022.

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.