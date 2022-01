Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 gennaio 2022: Agnese chiama Sandro. Deve tornare a Milano!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 27 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Agnese teme che Tina si stia mettendo nei guai e che la relazione con Vittorio le provochi solo dolore. Per questo motivo decide di contattare Sandro. Umberto scoprirà che Dante ha imbrogliato sia lui che Vittorio. Nel contratto firmato con gli americani, c'è una clausola che potrebbe mettere in pericolo Il Paradiso. Beatrice, scoperta questa novità, si sentirà presa in giro. Flavia intanto inizia a mettere in moto il suo piano per separare Ludovica da Marcello. La Brancia vuole trovare un nuovo compagno per la sua erede. Gemma ha scoperto che Gloria è la madre di Stefania. Come sua madre Veronica, la ragazza non ha accolto con favore questa notizia e comincia a escogitare un modo per mettere fuori gioco la Moreau. Per Adelaide, infine, è arrivato il momento di fare i conti con il passato. Viene convocata in tribunale per la morte di Achille Ravasi!

Agnese chiama Sandro ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 27 gennaio 2022

Agnese ostacola Tina e Vittorio! La sarta è molto spaventata che sua figlia stia facendo un grave errore e che la sua relazione con il Conti non porterà a nulla di buono. Nessuno dei due sarà infatti mai libero di vivere appieno la loro storia d'amore. Per questo motivo, ormai certa di dover far qualcosa e noncurante dei consigli di Armando, l'Amato decide di fare una telefonata. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Agnese chiamerà Sandro e gli chiederà di raggiungere Milano il più in fretta possibile. Si rivelerà la scelta giusta? Tina riuscirà a chiarire con suo marito, dal quale pare non sia mai stata tradita o abbandonata? E Vittorio combatterà per il suo amore?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Umberto scopre l'inganno di Dante

Umberto e Beatrice faranno una terribile scoperta: Dante li ha imbrogliati. Il Romagnoli si è sì dimostrato pronto ad aiutare Il Paradiso delle Signore a risolvere i problemi con i suoi clienti americani ma ha omesso di rivelare ai suoi soci, della clausola sfavorevole per il grande magazzino, contenuta nel contratto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Guarnieri, furioso con l'italo-americano, deciderà di affrontarlo faccia a faccia. Beatrice invece si sentirà umiliata. Dante ha tradito la sua fiducia e ha addirittura tentato di sedurla. Intanto Flavia, sempre più convinta di dover allontanare Ludovica da Marcello, metterà in atto il suo piano.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Adelaide chiamata in tribunale

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per Adelaide sarà il momento della resa dei conti. Dopo mesi di silenzio, il tribunale ha deciso di chiamare la vedova Ravasi a deporre. La contessa dovrà presentarsi molto presto davanti a un giudice ed è molto spaventata. Intanto Gemma ha scoperto la verità su Gloria. Sconvolta, cercherà di mettere in difficoltà la Moreau e di impedirle di fare del male alla sua famiglia. Escogiterà quindi un modo per farla tacere e per tenerla sotto scacco!

