Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 26 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 26 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 26 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 26 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 26 gennaio 2022 - Salvo vorrebbe acquistare l'appartamento dove vive Irene e la Venere è molto preoccupata. In ansia di rimanere senza casa, la ragazza cercherà di convincere il padre di Gabriella a non vendere l'immobile. Intanto Beatrice si lascerà corteggiare da Dante mentre Umberto comincerà a dubitare della sincerità del Romagnoli e intuirà che c'è qualcosa che non torna nel contratto stipulato con gli americani. Gemma invece scoprirà cosa turba sua madre. La ragazza ascolterà per caso una conversazione tra Veronica e Gloria e verrà a conoscenza della vera identità della Moreau. Vittorio e Tina si lasceranno andare alla passione ma un inconveniente rischierà di mettere a rischio il loro neonato amore. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 26 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 26 gennaio 2022 - Marina è a un bivio; da una parte ci sono i sentimenti di Roberto e la gelosia di Lara e dall'altra il suo Fabrizio, il cui destino è incerto. La Giordano dovrà presto prendere una decisione su come comportarsi con loro. Intanto Patrizio, stanco di essere sempre provocato da Alberto, prenderà una decisione sorprendente. Mariella, spaventata per quanto raccontato da Cerri, cercherà di convincere Sasà a non chattare con altri uomini sul web e preservare così la sua relazione con Sarti. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

