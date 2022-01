Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 gennaio 2022: Gemma scopre la verità. Gloria è la madre di Stefania!

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio in onda su Rai 1, Gemma ascolta involontariamente una conversazione tra Veronica e Gloria e scopre la verità sulla Moreau.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 26 gennaio 2022. Ecco le Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai 1: Salvo vorrebbe acquistare l'appartamento dove vive Irene e la Venere è molto preoccupata. In ansia di rimanere senza casa, la ragazza cercherà di convincere il padre di Gabriella a non vendere l'immobile. Intanto Beatrice si lascerà corteggiare da Dante mentre Umberto comincerà a dubitare della sincerità del Romagnoli e intuirà che c'è qualcosa che non torna nel contratto stipulato con gli americani. Gemma invece scoprirà cosa turba sua madre. La ragazza ascolterà per caso una conversazione tra Veronica e Gloria e verrà a conoscenza della vera identità della Moreau. Vittorio e Tina si lasceranno andare alla passione ma un inconveniente rischierà di mettere a rischio il loro neonato amore.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Salvo vuole comprare casa per lui e Anna

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Salvo vorrà fare sul serio. Il ragazzo è intenzionato a chiedere ad Anna di andare a vivere con lui e di fare coppia fissa. L'opportunità gli si presenterà dopo aver scoperto che l'appartamento delle Veneri è in vendita e deciderà di comprarlo. Irene sarà però molto spaventata dall'idea di rimanere senza casa e cercherà di convincere il padre di Gabriella – il proprietario – a rinunciare alla vendita. Riuscirà a convincerlo o il Rossi, attirato dalle prime offerte, finirà per cederlo all'Amato?

Gemma scopre la verità su Gloria ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 26 gennaio 2022

Dante vuole conquistare Beatrice. Il Romagnoli, appena tornato a Milano, è rimasto affascinato dall'intelligente cognata di Vittorio. I due si sono ritrovati a collaborare alla stesura del contratto con i clienti americani e sembra che possa nascere qualcosa ma, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, Dante nasconde un piccolo segreto. Ad accorgersi della sua poca sincerità sarà Umberto che, accortosi che qualcosa non torna nel contratto stipulato con gli americani, deciderà di vederci chiaro nella faccenda. Chiarissima sarà invece la visione di Gemma. La ragazza ascolterà – senza volere – una conversazione tra Veronica e Gloria. Le due donne, ormai dichiaratamente in guerra, sveleranno alla Zanatta la vera identità della Moreau. Gemma, sconvolta e preoccupata per la sua nuova famiglia, sarà presto protagonista di un vero e proprio ricatto ai danni della capocommessa.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Vittorio e Tina cedono alla passione

Tra Tina e Vittorio c'è una grande intimità. Il rapporto tra i due si è presto trasformato in qualcosa di più di una semplice amicizia e sembra che entrambi ne siano consapevoli. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che, dopo essere stati più volte interrotti sul più bello, riusciranno a lasciarsi andare alla passione. Ma purtroppo gli imprevisti sono dietro l'angolo. Durante la notte d'amore, Tina lascerà cadere il suo foulard sotto il letto del Conti. Un piccolo dettaglio che scatenerà l'ira della sarta de Il Paradiso. Agnese ostacolerà Vittorio e Tina con ogni mezzo!

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.