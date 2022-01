Un Posto al Sole Anticipazioni 26 gennaio 2022: Patrizio stupisce gli inquilini di Palazzo Palladini!

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Patrizio prende una decisione che lascia stupiti tutti gli abitanti di Palazzo Palladini.

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 26 gennaio 2022. Nell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina è a un bivio; da una parte ci sono i sentimenti di Roberto e la gelosia di Lara e dall'altra il suo Fabrizio, il cui destino è incerto. La Giordano dovrà presto prendere una decisione su come comportarsi con loro. Intanto Patrizio, stanco di essere sempre provocato da Alberto, prenderà una decisione sorprendente. Mariella, spaventata per quanto raccontato da Cerri, cercherà di convincere Sasà a non chattare con altri uomini sul web e preservare così la sua relazione con Sarti.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Marina a un bivio

Per Marina è un momento molto difficile. Si trova infatti davanti a un bivio. Da una parte c'è Roberto e la certezza dei suoi sentimenti per lei mentre dall'altra c'è il suo matrimonio. Fabrizio ha perso il controllo e ora rischia la sua vita. Marina è ben consapevole che ogni sua mossa avrà delle forti ripercussioni su tutta la sua famiglia e su tutte le persone che la amano e sa anche che dovrà affrontare la gelosia di Lara. La Martinelli non riesce infatti a dissimulare la sua ira contro di lei e farà di tutto per metterle i bastoni tra le ruote. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole non ci rivelano ancora cosa la manager deciderà di fare ma sappiamo che sarà molto difficile trovare una soluzione.

Patrizio stupisce tutti e... Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 26 gennaio 2022

Patrizio ha voluto scoprire la verità dietro alla decisione di Clara di trasferirsi con Alberto. Il ragazzo era convinto – e lo è ancora – che la Curcio abbia dovuto cedere a dei ricatti. La situazione è però ancora così tesa che il Giordano sarà costretto a fare un passo indietro. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che, stanco delle continue provocazioni di Alberto, Patrizio prenderà una decisione sorprendente. Di cosa si tratterà? Deciderà per caso di dimenticare Clara e di continuare la sua vita senza fare più il terzo incomodo? Raffaele e Ornella potranno tirare un sospiro di sollievo... oppure no?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Mariella cerca di salvare il matrimonio tra Cerri e Sarti

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Mariella rimarrà molto colpita dal racconto del suo amico Cerri. Il vigile le ha rivelato di continuare a chattare – e flirtare – con altri uomini sul web. L'Altieri non ne sarà per nulla contenta e, temendo che il vigile possa perdere il suo compagno, lo spingerà a cambiare rotta. Cerri dovrà abbandonare il suo vizietto e dovrà fare di tutto per non tradire la fiducia di Sarti. Mariella sarà abbastanza convincente?

Un Posto al Sole va in onda tutti i giorni dal lunedì al venerdì su Rai 3 alle 20.45.