Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 24 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 24 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55 ma che, eccezionalmente per oggi, vedremo alle 13.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 24 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 24 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 24 gennaio 2022 - Gemma è molto in ansia per sua madre. La ragazza non riesce a capire cosa le stia succedendo mentre Veronica continua a mantenere il segreto su Ezio e Gloria alla figlia. Roberto, durante una giornata di lavoro al Paradiso, sorprende Tina e Vittorio in atteggiamenti intimi. Il Conti rivela al suo amico che tra lui e la cantante c'è stato solo un bacio ma non è ancora chiaro cosa ci sia tra loro. Agnese comincia a sospettare che Tina si sia invaghita di Vittorio mentre Salvatore è pronto a chiedere ad Anna di sposarlo. Intanto Umberto e Beatrice sono scelti per occuparsi del progetto proposto da Dante Romagnoli. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 24 al 28 gennaio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 24 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 24 gennaio 2022 - Marina è ancora molto scossa per quello che è successo. Fabrizio è sempre più fuori controllo e per la Giordano sta diventando molto difficile stargli vicino. Patrizio crede di aver capito cosa ha spinto Clara a tornare a vivere con Alberto. Certo di poterle far cambiare idea, decide di affrontarla ma il loro incontro potrebbe non dare i risultati sperati dal giovane chef. Franco sta vicino a Katia e tenta di rassicurarla. La Cammarota è molto tesa per suo figlio e per il tipo di rapporto che ha instaurato con Chiara Petrone. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 24 al 28 gennaio 2022.