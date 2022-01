Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 17 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 17 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 17 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 17 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 17 gennaio 2022 - nonostante zia Ernesta abbia alla fine testimoniato e dato così a Ezio la possibilità di sposare Veronica, il Colombo continua a essere strano. Ezio è infatti rimasto piuttosto toccato dalle parole della sua integerrima zia, che ha smosso in lui il dolce ricordo di Gloria. Veronica si accorge di questo strano turbamento del compagno e comincia a sospettare che lui le stia nascondendo qualcosa. Temendo però di sbagliarsi o ancora peggio di rovinare l'atmosfera di festa in casa, decide di tenersi per sé questa preoccupazione. Intanto Dante, appena ritornato a Milano, rivela di volersi trattenere qualche giorno in città e propone a Vittorio una soluzione ai problemi con i suoi clienti americani. Adelaide invece vuole mettere alla prova Gemma e capire se la ragazza sia o meno all'altezza del compito di amazzone del Circolo mentre Tina e Agnese tornano dalla Svizzera. L'operazione della cantante è andata molto bene! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 17 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 17 gennaio 2022 - Patrizio si sta mettendo nei guai. Le violente provocazioni di Alberto hanno fatto scattare una lite tra il Palladini e il Giordano. Il giovane chef, stanco di essere vittima delle cattiverie dell'avvocato, vorrebbe vendicarsi ma sua madre e suo padre, preoccupati, cercheranno in tutti i modi di fargli cambiare idea. Samuel vorrebbe sfruttare al meglio la chance concessa da Speranza mentre Silvia capisce che i suoi amici non accetteranno mai Giancarlo. Bianca, delusa per la partenza di sua mamma, è sempre più irrequieta tanto che finisce per litigare con Jimmy. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

