Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 13 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 13 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 13 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 13 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 13 gennaio 2022 - la cavallerizza del Circolo si è infortunata e a Marco viene un’idea. Il ragazzo vorrebbe che Gemma prendesse il suo posto. La ragazza è riluttante ma il contessino insiste e organizza alla Zanatta un incontro con Adelaide. La Venere alla fine si convince a parlare con la Di Sant’Erasmo. Intanto Ludovica non intende cedere ai ricatti di Flavia. La Brancia sceglie di stare con Marcello anche se questo vuol dire perdere la sua rendita mensile. Il Barbieri, preoccupata per la sua compagna, vorrebbe fare qualcosa. Armando gli suggerisce di parlare personalmente con Flavia e il giovane barista accetta di farsi avanti. Vittorio invece prende una decisione definitiva sull’affare con gli americani e la ditta Palmieri. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 13 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 13 gennaio 2022 - Lara sta riuscendo a fare breccia nel cuore di Roberto. I due sembrano infatti sempre più uniti mentre Marina è impegnata a dare il suo supporto a Fabrizio. Il Rosato è molto preoccupato per le sorti del suo pastificio e le cose sembrano mettersi davvero male per la sua azienda e per lui. Rossella fa un incontro molto sgradevole. Si trova faccia a faccia con Virginia, con cui ha un confronto serratissimo. Riccardo cerca di trovare un compromesso tra le due ma la sua ex moglie sembra di tutt'altro parere. Clara invece riceve una strana proposta. La Curcio è in grande difficoltà! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

