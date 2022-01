Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2022: Ludovica fa la sua scelta. Non lascerà Marcello!

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Ludovica non lascerà Marcello. Flavia non riuscirà a convincerla.

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 13 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1: la cavallerizza del Circolo si è infortunata e a Marco viene un’idea. Il ragazzo vorrebbe che Gemma prendesse il suo posto. La ragazza è riluttante ma il contessino insiste e organizza alla Zanatta un incontro con Adelaide. La Venere alla fine si convince a parlare con la Di Sant’Erasmo. Intanto Ludovica non intende cedere ai ricatti di Flavia. La Brancia sceglie di stare con Marcello anche se questo vuol dire perdere la sua rendita mensile. Il Barbieri, preoccupato per la sua compagna, vorrebbe fare qualcosa. Armando gli suggerisce di parlare personalmente con Flavia e il giovane barista accetta di farsi avanti. Vittorio invece prende una decisione definitiva sull’affare con gli americani e la ditta Palmieri.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Marco vuole che Gemma diventi la cavallerizza del Circolo

Marco non ha intenzione di demordere. Il giovane è convinto che Gemma riuscirà a superare i brutti ricordi del passato e a saltare in sella. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il ragazzo deciderà di fare un ulteriore passo in avanti con il suo piano. L’occasione gli si presenterà quando la cavallerizza del Circolo si infortunerà. Il contessino avrà subito una soluzione in mano: sostituirla con Gemma! Marco proporrà alla Zanatta di presentarsi al Circolo ma la Venere sarà piuttosto riluttante. Dopo diverse insistenze, Gemma alla fine cederà e accetterà di parlare con Adelaide, che l’aspetta a colloquio. La contessa sarà più persuasiva di suo nipote?

Flavia sceglie Marcello ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 13 gennaio 2022

Flavia ha ricattato Ludovica. La Brancia ha imposto a sua figlia di fare una scelta: o la sua famiglia e la sua ricchezza o Marcello. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la ragazza prenderà la sua decisione. Sceglierà di non lasciare il Barbieri e di fatto rinuncerà alla rendita mensile a lei spettante. Flavia non prenderà ovviamente bene questa notizia e sicuramente tenterà qualche colpo gobbo per separare sua figlia dal Barbieri. Intanto Irene continuerà a cercare una nuova coinquilina. I colloqui non hanno però grande risultato e presto la Cipriani dovrà affrontare Maria, furiosa di non essere stata avvertita di questa nuova ricerca.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Marcello pronto ad affrontare Flavia

L’aut aut imposto a Ludovica preoccupa anche Marcello. Il Barbieri vorrebbe fare qualcosa per evitare che la sua amata rompa definitivamente i rapporti con sua madre. Il barista non sa però da dove iniziare e cercherà conforto in Armando. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che il Ferraris gli consiglierà di affrontare faccia a faccia Flavia e di spiegarle le sue ragioni. Il barista darà retta ai consigli di Armando ma il confronto con la Brancia non sarà di certo semplice. Intanto Vittorio prenderà una decisione definitiva per il problema della ditta Palmieri e dei compratori americani.

