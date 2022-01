Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 12 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 12 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 12 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 12 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 12 gennaio 2022 - Veronica ritrova un attestato di quando Gemma cavalcava. La ragazza ha smesso di andare a cavallo dopo la morte di suo padre e sembra non voler più riprendere questo sport, nonostante le insistenze di Marco. Dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, Flora rivela a Umberto e Adelaide di aver preso una decisione. La Gentile Ravasi vuole lasciare Villa Guarnieri. Intanto a casa Amato arriva la notizia che l'operazione di Tina è andata bene mentre Vittorio deve trovare presto una soluzione per la ditta Palmieri, non in grado di soddisfare le richieste degli americani. Gloria invece ritrova il suo braccialetto e decide di darlo a Ezio. Sarà lui a dover decidere se darlo a Stefania o meno. Il Colombo troverà l'appoggio di Veronica, che lo consiglierà sul da farsi.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 12 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 12 gennaio 2022 - Rossella è distrutta. Le novità su passato di Riccardo l'hanno messa ko. La ragazza troverà supporto in un'amica del tutto inaspettata mentre Virginia, furiosa con lei e gelosa, le farà capire di non avere alcuna intenzione di lasciarla in pace. Non vivrà il suo amore con Riccardo... mai! Clara intanto ha deciso di riprendere in mano la sua vita. La Curcio sembra aver dimenticato Patrizio e ora si rimboccherà le maniche per superare tutte le difficoltà che già vede all'orizzonte. Il Giordano invece non trova ancora pace. La ferita per la fine della sua relazione con Clara è ancora aperta. Roberto invece sarà furioso con Nunzio e finirà per prendersela con Franco. Il Cammarota, davanti a questa situazione, deciderà di mettere la testa a posto e di dedicarsi al suo lavoro con impegno?

