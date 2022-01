Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 gennaio 2022: Flora vuole andarsene!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 12 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1: Veronica ritrova un attestato di quando Gemma cavalcava. La ragazza ha smesso di andare a cavallo dopo la morte di suo padre e sembra non voler più riprendere questo sport, nonostante le insistenze di Marco. Dopo il suo ritorno dagli Stati Uniti, Flora rivela a Umberto e Adelaide di aver preso una decisione. La Gentile Ravasi vuole lasciare Villa Guarnieri. Intanto a casa Amato arriva la notizia che l’operazione di Tina è andata bene mentre Vittorio deve trovare presto una soluzione per la ditta Palmieri, non in grado di soddisfare le richieste degli americani. Gloria invece ritrova il suo braccialetto e decide di darlo a Ezio. Sarà lui a dover decidere se darlo a Stefania o meno. Il Colombo troverà l’appoggio di Veronica, che lo consiglierà sul da farsi.

Flora vuole andarsene ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 12 gennaio 2022

Flora è tornata a Milano. L’assenza per le vacanze di Natale sembra averle fatto fare chiarezza. La ragazza, sebbene ancora molto scossa per le rivelazioni dei Guarnieri su suo padre, ora è convinta di dover fare un passo indietro nei confronti di Adelaide e di Umberto. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Gentile Ravasi informerà i due di aver preso una decisione: lasciare Villa Guarnieri, subito. Se la contessa potrà tirare un sospiro di sollievo, felice di togliersi di mezzo una spina nel fianco, Umberto non sembrerà per nulla soddisfatto di questa novità. Il Commendatore sarà infatti piuttosto turbato da questa importante decisione e cercherà di farle cambiare idea.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Tina ha superato brillantemente l’operazione

Gemma è tormentata dal passato. L’invito al Circolo per l’evento ippico, ha risvegliato in lei dei tristi ricordi. Marco sta facendo di tutto per farla tornare in sella ma la Zanatta non sembra ancora pronta a superare il suo grande dolore. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica scoprirà, tra alcune cose quasi dimenticate, un vecchio attestato di sua figlia, di quando ancora era una cavallerizza. Le Anticipazioni ci rivelano anche che a casa Amato arriveranno buone notizie da parte di Tina. La cantante ha superato brillantemente l’operazione e ora si attende solo che torni a casa.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Gloria consegna a Ezio il bracciale di Stefania

Al Paradiso è saltato fuori, dal nulla, il bracciale con il nome e la data di nascita di Stefania. Per fortuna a trovarlo – prima delle Veneri – è stata Gloria. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che la Moreau deciderà di consegnarlo a Ezio, lasciando al lui il compito di darlo alla figlia o meno. Ezio sarà in grande difficoltà. Non saprà infatti come comportarsi con Stefania. Per fortuna Veronica, capendo la situazione, interverrà per dargli una mano e lo aiuterà a fare la scelta giusta per il bene della loro famiglia.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.