Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 11 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 11 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 11 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 11 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 11 gennaio 2022 - mentre Ezio cerca di capire quale sia la mossa giusta da fare con Veronica, Flavia mette Ludovica con le spalle al muro. La Brancia ha colto in flagrante sua figlia in compagnia di Marcello ed è costretta a porre alla ragazza un aut aut. Dovrà scegliere tra il Barbieri e la sua famiglia. Intanto Irene continua la ricerca della nuova coinquilina mentre Maria cuce il suo vestito da sposa, felice perché il suo matrimonio si avvicina. Flora fa ritorno a Milano ma Vittorio, nonostante il ritorno della sua stilista, non riesce a trovare la serenità. Il Conti scopre infatti che la ditta Palmieri non è in grado di soddisfare le richieste degli americani. Al Paradiso poi viene fatta una scoperta molto particolare, che potrebbe mettere Gloria nei guai. Viene trovato il braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 gennaio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 11 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 11 gennaio 2022 - la confessione di Virginia rimette in discussione la relazione tra Rossella e Riccardo, proprio ora che tra i due sembrava fosse ritornato il sereno. Guido continua a provare un forte imbarazzo davanti alla nuova coppia Silvia-Giancarlo. Influenzato da Cotugno – fin troppo tradizionalista – il Del Bue rischia di ferire i sentimenti di sua cugina. Silvia infatti, sentendosi braccata e spaventata che Guido abbia del rancore nei confronti di Giancarlo, decide di reagire. Intanto Franco è in forte difficoltà. Da una parte c'è Bianca, molto triste per la partenza di sua madre mentre dall'altra c'è Nunzio. Il ragazzo non sta prendendo molto sul serio il suo lavoro ai Cantieri e questo rischia di metterlo in difficoltà con Ferri. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 10 al 14 gennaio 2022.