Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 gennaio 2022: Flavia ricatta Ludovica!

Anticipazioni TV

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Flavia è furiosa contro Ludovica. La Brancia impone alla figlia un aut aut.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata dell'11 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le trame dell’episodio in onda alle 15.55 su Rai1: mentre Ezio cerca di capire quale sia la mossa giusta da fare con Veronica, Flavia mette Ludovica con le spalle al muro. La Brancia ha colto in flagrante sua figlia in compagnia di Marcello ed è costretta a porre alla ragazza un aut aut. Dovrà scegliere tra il Barbieri e la sua famiglia. Intanto Irene continua la ricerca della nuova coinquilina mentre Maria cuce il suo vestito da sposa, felice perché il suo matrimonio si avvicina. Flora fa ritorno a Milano ma Vittorio, nonostante il ritorno della sua stilista, non riesce a trovare la serenità. Il Conti scopre infatti che la ditta Palmieri non è in grado di soddisfare le richieste degli americani. Al Paradiso poi viene fatta una scoperta molto particolare, che potrebbe mettere Gloria nei guai. Viene trovato il braccialetto con il nome e la data di nascita di Stefania.

Flavia minaccia Ludovica ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 11 gennaio 2022

Flavia ha aggredito Ludovica e ha ormai la certezza che sua figlia le abbia tenuto nascosto un fatto veramente disdicevole: la sua relazione con Marcello. La Brancia ha colto in flagrante i due amanti e, come ci rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore, sarà talmente delusa del comportamento della contessina, da minacciarla. Flavia imporrà a Ludovica un aut aut. La ragazza dovrà scegliere tra la sua famiglia e il Barbieri, consapevole del fatto che se la sua scelta cadrà sul barista, perderà tutte le sue ricchezze. Cosa deciderà di fare la contessina?

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio a un bivio

Ezio è pronto a rivelare a Veronica la verità su Gloria. Il Colombo ha però paura che dicendo tutto alla sua fidanzata, potrà perdere quello che hanno costruito fino a ora. Ezio dovrà fare una scelta molto velocemente. Il suo segreto è già in pericolo! Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano anche che Irene continuerà a cercare una nuova coinquilina. La ricerca sembra però non essere per nulla facile. Maria invece continuerà a cucire il suo abito da sposa. Le nozze con Rocco si avvicinano e la ragazza non vede l’ora di diventare la signora Amato.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Un bracciale mette nei guai Gloria

Ezio dovrà fare la sua scelta al più presto. Il segreto di Gloria potrebbe infatti essere svelato da un momento all’altro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano infatti che al Paradiso verrà fatto un ritrovamento piuttosto particolare: un bracciale con il nome di Stefania e la sua data di nascita. Per ora non sappiamo chi farà questa scoperta ma sappiamo di sicuro che per la piccola Colombo potrebbe essere un vero shock. Intanto Vittorio verrà a sapere che la ditta Palmieri non riuscirà a soddisfare le richieste degli americani. Per il Conti sarà un duro colpo e neanche il ritorno di Flora riuscirà a fargli tornare il sorriso.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 10 al 14 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.