Un Posto al Sole Anticipazioni 11 gennaio 2022: Guido delude Silvia. La Graziani si prende la sua rivincita!

Scopriamo le Trame e le Anticipazioni di Un Posto al Sole dell'11 gennaio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Guido prova un forte imbarazzo davanti a Silvia e Giancarlo. La Graziani decide di intervenire per far cambiare idea al cugino.

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata dell'11 gennaio 2022. Ecco cosa rivelano le Trame dell'episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la confessione di Virginia rimette in discussione la relazione tra Rossella e Riccardo, proprio ora che tra i due sembrava fosse ritornato il sereno. Guido continua a provare un forte imbarazzo davanti alla nuova coppia Silvia-Giancarlo. Influenzato da Cotugno – fin troppo tradizionalista – il Del Bue rischia di ferire i sentimenti di sua cugina. Silvia infatti, sentendosi braccata e spaventata che Guido abbia del rancore nei confronti di Giancarlo, decide di reagire. Intanto Franco è in forte difficoltà. Da una parte c'è Bianca, molto triste per la partenza di sua madre mentre dall'altra c'è Nunzio. Il ragazzo non sta prendendo molto sul serio il suo lavoro ai Cantieri e questo rischia di metterlo in difficoltà con Ferri.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Virginia rimette in discussione la relazione tra Rossella e Riccardo

Rossella e Riccardo sembravano aver rimesso insieme i cocci ma una tempesta sta per abbattersi contro di loro. Il segreti di Riccardo sono stati svelati! Virginia, la donna misteriosa di Bolzano ed ex moglie del Crovi, ha rivelato dei particolari molto piccanti su suo marito. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che queste novità finiranno per rovinare la felicità, appena ritrovata, di Ross e del suo amato medico. Ma c'è da chiedersi: sarà davvero la fine tra i due oppure Riccardo riuscirà a convincere la Graziani che la sua ex consorte sta dicendo delle grosse bugie? Lo scopriremo molto presto.

Silvia contro Guido in Un Posto al Sole Anticipazioni 11 gennaio 2022

Silvia e Michele, dopo un lungo matrimonio, hanno deciso di separarsi. La coppia non ha resistito all'onda d'urto che li ha colpiti e alla fine i due hanno scelto di dirsi addio, pur mantenendo un rapporto di grande affetto e amicizia. Michele ha quindi lasciato Napoli senza tanti rimpianti mentre Silvia è tornata tra le braccia di Giancarlo. La Graziani ha deciso di uscire allo scoperto con il suo nuovo compagno ma questo ha scatenato la reazione piuttosto imbarazzata di Guido. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue, condizionato dalle opinioni di Cotugno – fin troppo tradizionalista – non riuscirà a nascondere alla sua cuginetta, il suo fastidio. Silvia, convinta che Guido odi Giancarlo e ce l'abbia con lui, deciderà di reagire. Affronterà il vigile faccia a faccia, pronta a difendere le sue ragioni e le sue scelte.

Un Posto al Sole Anticipazioni: Franco in ansia per Bianca e Nunzio

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che per Franco sarà un periodo davvero molto difficile. Dopo la partenza di Angela, il Boschi dovrà affrontare la tristezza di Bianca. La bambina sentirà molto la mancanza della sua mamma e toccherà al suo super papà riuscire a farle tornare il sorriso. Franco però dovrà affrontare anche un altro problema. Nunzio, assunto ai Cantieri, non sembra per nulla volersi impegnare nel suo lavoro. Il Boschi dovrà cercare di evitare che Roberto si infuri contro di lui e che decida di sbatterlo fuori dalla sua azienda.

