Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 6 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 6 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 6 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 6 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 6 gennaio 2022 - il Circolo ha deciso di sponsorizzare un evento ippico per festeggiare la Befana. Stefania è “costretta” a prendervi parte per accompagnare Marco. Alla giornata viene invitata pure Gemma ma la ragazza non sembrerà esserne entusiasta. I ricordi del passato cominceranno a tormentala. Intanto Fiorenza incontra Flavia e capisce che la Brancia non è al corrente della relazione tra sua figlia e Marcello. Al Paradiso, Vittorio ha organizzato una riffa per il 6 gennaio. Questa si rivelerà essere un successo, grazie a Tina, alla piccola Serena e a una famosa attrice chiamata per l'occasione. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 6 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 6 gennaio 2022 - Riccardo continua a tentare di riconquistare il cuore di Rossella ma la strada è ancora molto lunga. Intanto la Graziani dovrà gestire un'emergenza in ospedale, che si rivelerà più difficile del previsto. Vittorio cercherà di riacquistare la fiducia di Speranza ma la ragazza, capito il brutto scherzo che il Del Bue voleva tirarle, non sembrerà disposta a concedergli una seconda opportunità. Renato e Raffaele saranno invece pronti a sfidarsi a scacchi e accanto a loro ci saranno due piccoli angeli custodi. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 gennaio 2022.