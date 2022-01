Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2022: Vittorio ci riprova con Speranza ma lei dice no!

Anticipazioni TV

Vediamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 6 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Vittorio tenta di riconquistare Speranza ma la ragazza non ha intenzione di cedere.

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 6 gennaio 2022. Ecco le Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Riccardo continua a tentare di riconquistare il cuore di Rossella ma la strada è ancora molto lunga. Intanto la Graziani dovrà gestire un'emergenza in ospedale, che si rivelerà più difficile del previsto. Vittorio cercherà di riacquistare la fiducia di Speranza ma la ragazza, capito il brutto scherzo che il Del Bue voleva tirarle, non sembrerà disposta a concedergli una seconda opportunità. Renato e Raffaele saranno invece pronti a sfidarsi a scacchi e accanto a loro ci saranno due piccoli angeli custodi.

Anticipazioni Un Posto al Sole: Rossella in corsia d'emergenza!

Il 2022 si sta rivelando molto complesso per Rossella. La sua relazione con Riccardo sembra essere naufragata e nonostante il Crovi voglia riconquistarla, lei non è ancora pronta a concedergli una seconda opportunità. Quello che è successo a Bolzano e l'oscuro passato del medico, l'hanno messa sull'attenti. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che Ross si troverà ad affrontare nuovi e inaspettati imprevisti. Uno di questi le si presenterà in ospedale. Si tratterà di un emergenza che non solo impegnerà la Graziani ma che si rivelerà più difficile del previsto. Di cosa si tratterà? Chi sarà coinvolto?

Vittorio ci riprova con Speranza in Un Posto al Sole Anticipazioni 6 gennaio 2022

Vittorio si è pentito di aver lasciato campo libero a Samuel e di aver addirittura organizzato un piano per far innamorare Speranza di lui. Il ragazzo si è rivelato geloso dell'Altieri e ora sembra deciso a riconquistarla. Peccato però che la giovane abbia scoperto tutto. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che il Del Bue, prima di partire per Oslo, cercherà di riavvicinarsi a lei ma Speranza, delusa dal suo comportamento, non gli lascerà alcuna porta aperta. Avrà chiuso definitivamente con lui o avrà qualche ripensamento?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Renato e Raffaele, sfida a scacchi

Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che si sta avvicinando finalmente il giorno della sfida a scacchi tra Renato e Raffaele. I due scacchisti provetti si daranno battaglia sino all'ultima pedina e sono super convinti di vincere la "battaglia" grazie a due impavidi aiutanti: Irene e Camillo. Come andrà a finire questa sfida? Chi sarà il vincitore e l'eroe di Palazzo Palladini?

