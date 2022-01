Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 6 gennaio 2022: Gemma tormentata dal suo passato. Ecco cosa succede...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, l'evento ippico organizzato dal Circolo farà tornare a Gemma dei dolorosi ricordi del suo passato.

Vediamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 6 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap, in onda alle 15.55 su Rai1: il Circolo ha deciso di sponsorizzare un evento ippico per festeggiare la Befana. Stefania è “costretta” a prendervi parte per accompagnare Marco. Alla giornata viene invitata pure Gemma ma la ragazza non sembrerà esserne entusiasta. I ricordi del passato cominceranno a tormentala. Intanto Fiorenza incontra Flavia e capisce che la Brancia non è al corrente della relazione tra sua figlia e Marcello. Al Paradiso, Vittorio ha organizzato una riffa per il 6 gennaio. Questa si rivelerà essere un successo, grazie a Tina, alla piccola Serena e a una famosa attrice chiamata per l'occasione.

Gemma tormentata dai ricordi del passato ne Il Paradiso delle Signore 6 gennaio 2022

Il Circolo ha deciso di sponsorizzare un evento ippico in occasione della Befana. Marco è stato chiamato per intervistare una famosa amazzone e Stefania, ormai suo braccio destro, dovrà stare al suo fianco per aiutarlo nell'intervista. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che alla giornata al maneggio verrà invitata anche Gemma. La ragazza dovrà però affrontare dei momenti molto difficili. I ricordi del passato torneranno a tormentarla. Nella puntata scopriremo infatti che Gemma era una provetta cavallerizza e che purtroppo è stata costretta ad abbandonare questo sport, soffrendone moltissimo. Il faccia a faccia con la famosa fantina la costringeranno rivivere intensamente il suo dolore e questo particolare non sfuggirà agli occhi attenti del Di Sant’Erasmo.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Fiorenza faccia a faccia con Flavia

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che all'evento ippico parteciperanno anche Fiorenza e Flavia. Le due donne si incontreranno dopo diverso tempo. La Gramini si accorgerà immediatamente che la Brancia non è al corrente della grande novità di sua figlia. Flavia ignora che Ludovica abbia una relazione con Marcello e Fiorenza è certa che questa notizia possa trasformarsi molto presto in una succulenta vendetta! La Gramini userà questa informazione per mettere in cattiva luce Ludovica e per mettere nei guai Adelaide. L'odio e il risentimento per la piccola Brancia e per la Di Sant’Erasmo non accennano a diminuire e il ritorno di Flavia sarà il momento adatto per prendersi al sua rivincita.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: La riffa de Il Paradiso è un successo

Mentre al Circolo si svolge l'evento ippico a cui parteciperanno tutti i signorotti di Milano, al Paradiso Vittorio ha organizzato qualcosa di molto più semplice: una riffa. Il Conti ha preparato tutto nei minimi dettagli e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che sarà un vero successo. La serata catturerà l'attenzione di tutti i clienti e questo anche grazie all'intervento di Tina, della piccola Serena e di una famosa attrice, chiamata per l'occasione.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.