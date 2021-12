Il Paradiso delle Signore Anticipazioni dal 3 al 7 gennaio 2022: Torna Flavia Brancia! Cosa faranno Ludovica e Marcello?

Anticipazioni TV

Vediamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la settimana dal 3 al 7 gennaio 2022. Ecco le Trame della Soap.

Scopriamo le anticipazioni delle puntate de Il Paradiso delle Signore 6 in onda dal 3 al 7 gennaio 2022 su Rai1 a partire dalle 15.55. Scopriamo cosa succede, il riassunto e le trame degli episodi della sesta stagione della soap in onda questa settimana:

Il Paradiso delle Signore, Trame dal 3 al 7 gennaio 2022

Puntata in onda Lunedì 3 gennaio 2022

Il 1963 riparte alla grande con Vittorio più ottimista che mai e con tanti progetti per il suo Paradiso, mentre Umberto è convinto che il Paradiso Market debba uscire anche in edicola. Tina decide di operarsi e la data viene fissata per la settimana successiva. Salvo riceve in regalo un disegno dalla figlia di Anna, Irene. Flavia Brancia sta tornando a Villa Bergamini quindi Ludovica e Marcello sono costretti a separarsi per un po' dato che la donna non sa nulla della loro relazione. Al suo arrivo, però, trova un indizio che la insospettisce.

Puntata in onda Martedì 4 gennaio 2022

Veronica vorrebbe conoscere il ragazzo che frequenta Gemma ma lei tergiversa. Nel frattempo Marco, al rientro dalle vacanze, riceve un nuovo incarico e dovrà lavorare a stretto contatto con Stefania. Flavia affronta la figlia chiedendo spiegazioni della cravatta trovata in casa. Ezio e Veronica parlano dettagliatamente del loro matrimonio e Gloria soffre nel vedere l'anello al dito della Zanatta. Dopo un duro scontro con la madre, Ludovica corre da Marcello che, nel frattempo è tornato a casa di Armando.

Puntata in onda Mercoledì 5 gennaio 2022

Ezio e Veronica scoprono che per avere il certificato di morte di Gloria, che consentirà loro di sposarsi, serve la testimonianza di Ernesta. Nel frattempo Gloria rivela a Ezio che la zia, in procinto di arrivare a Milano, sa tutto di lei. Tra Adelaide e Flavia è ricominciata una guerra fredda per via di antichi rancori. Sandro telefona a casa Amato in cerca di Tina, ma lei si fa negare. Stefania si confida con la zia Ernesta: è contenta che il padre abbia trovato una donna come Veronica, ma soffre per non avere avuto la madre, che lei ancora crede morta.

Puntata in onda Giovedì 6 gennaio 2022

In occasione dell'Epifania, il Circolo pubblicizza un evento ippico a cui Stefania si presenta per accompagnare Marco ad intervistare una giovane fantina. All'evento è invitata anche Gemma, che però verrà sopraffatta dal alcuni ricordi del passato scatenati dall'incontro con l'amazzone. Nel frattempo, dopo lungo tempo, ritroviamo Fiorenza Gramini, che nello scambiare qualche parola con Flavia Brancia si renderà conto che la donna non è a conoscenza della relazione tra Ludovica e Marcello. Intanto al Paradiso, la riffa si rivela un vero successo, anche grazie alle sue speciali intrattenitrici: Tina, la piccola Serena e una famosa attrice.

Puntata in onda Venerdì 7 gennaio 2022

Zia Ernesta non accoglie come ci si aspetterebbe l'annuncio della presunta morte di Gloria. La donna appare infatti scettica, anche perché dovrebbe presentarsi di fronte a un giudice. Decide così di parlarne con Ezio. La presenza di Flavia Brancia sta diventando un problema per Ludovica, dal momento che la madre non sembra neppure voler lasciare Milano così presto. Arriva l'invito ufficiale per Anna Imbriani da parte della famiglia Amato mentre Gemma sembra avere problemi a riprendere con l'equitazione. Marco però sarà lì a supportarla. Fiorenza Gramini spiffera la verità sulla relazione tra Ludovica e Marcello a Flavia. Al contempo, mentre Ezio e la zia Ernesta parlano di Gloria, qualcuno li spia...

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.