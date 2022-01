Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 5 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Vediamo insieme cosa rivelano le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 5 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 5 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 5 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 5 gennaio 2022 - Ezio e Veronica devono contattare zia Ernesta. Lei solo infatti può testimoniare per la morte di Gloria e permettere così ai due di sposarsi. La Moreau informa il suo ex marito che Ernesta è già in viaggio verso Milano e che sa tutto di lei. Intanto tra Adelaide e Flavia è di nuovo guerra. Tra le due donne c'è ancora un forte risentimento. A casa Amato intanto arriva una telefonata. A chiamare è Sandro che vuole parlare con Tina. La ragazza però non ha alcuna intenzione di parlargli. Zia Ernesta arriva a Milano e Stefania le rivela di essere sì contenta per il padre ma di sentire ancora la mancanza di sua madre. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 5 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 5 gennaio 2022 - la relazione tra Rossella e Riccardo ha subito un brusco stop. Il passato di Crovi ha bussato di nuovo alla sua porta e per la Graziani è stato troppo. La ragazza ha quindi voluto prendersi una pausa ma il dottore non ha intenzione di demordere. Riccardo tornerà alla carica con lei, deciso a riconquistare il suo cuore e a non farsela più sfuggire. Riuscirà nel suo intento? Intanto Speranza, divisa tra Samuel e Vittorio, si accorgerà di un particolare che le farà prendere una decisione definitiva sul ragazzo che deve continuare a frequentare. Marina continua il suo piano di vendetta contro Lara. La Giordano ha trovato degli indizi che incastrano la Martinelli ma non è tutto come sembra. A mettere in pericolo il Pastificio potrebbe essere stato qualcun altro! Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

