Anticipazioni TV

Vediamo le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Tina non vuole parlare con Sandro mentre Gloria informa Ezio che zia Ernesta è in arrivo a Milano.

Scopriamo insieme le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 5 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap, in onda alle 15.55 su Rai1: Ezio e Veronica devono contattare zia Ernesta. Lei solo infatti può testimoniare per la morte di Gloria e permettere così ai due di sposarsi. La Moreau informa il suo ex marito che Ernesta è già in viaggio verso Milano e che sa tutto di lei. Intanto tra Adelaide e Flavia è di nuovo guerra. Tra le due donne c'è ancora un forte risentimento. A casa Amato intanto arriva una telefonata. A chiamare è Sandro che vuole parlare con Tina. La ragazza però non ha alcuna intenzione di parlargli. Zia Ernesta arriva a Milano e Stefania le rivela di essere sì contenta per il padre ma di sentire ancora la mancanza di sua madre.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Ezio ha bisogno dell'aiuto di Zia Ernesta

Ezio è pronto a fare il grande passo con Veronica. Durante la notte di Natale ha chiesto alla compagna di sposarlo e lei ha accettato con entusiasmo. I due sono pronti a convolare a nozze ma prima hanno bisogno di un documento che attesti la morte della prima moglie del Colombo. Gloria deve morire! La Moreau deve fornire al marito questa preziosa carta e solo così gli permetterà di rifarsi una vita. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che non basterà un pezzo di carta. Per ricevere l'ok per i documenti delle loro nozze, Ezio e Veronica hanno bisogno della testimonianza di zia Ernesta. Gloria informa il suo ex compagno che la donna è già in arrivo a Milano. Ad avvertirla è stata lei!

Sandro chiama Tina ma lei non vuole parlargli ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 5 gennaio 2022

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che a casa Amato arriverà una telefonata molto importante. Tina ha deciso finalmente di operarsi e la data è stata fissata per la settimana successiva. La ragazza sta raccogliendo tutto il suo coraggio e la sua famiglia è pronta a supportarla in qualunque momento. Sembra però che a volerle stare vicino ci sia qualcun altro: Sandro. Il Recalacati – da cui la cantante si è da tempo separata – cercherà di mettersi in contatto con lei. La chiamerà a casa ma lei, delusa e ormai decisa a chiudere ogni rapporto con lui, deciderà di non rispondergli. Ma cosa vorrà davvero Sandro? Ha per caso intenzione di raggiungerla a Milano e di cercare di riconquistarla? Intanto Flavia si presenterà al Circolo e sarà subito chiaro che tra lei e Adelaide la guerra è ancora aperta.

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Stefania confessa a Ernesta di sentire la mancanza della madre

Zia Ernesta arriverà a Milano pronta a capire cosa sta succedendo tra Ezio e Gloria. Una volta giunta a casa Colombo, scoprirà che Ezio ha chiesto la mano di Veronica e che vuole procedere il prima possibile. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che l'intervento di Ernesta, l'unica a poter testimoniare la morte di Gloria, sarà determinante. Ma lo sarà anche per Stefania. Sarà infatti con lei che la ragazza si confiderà, raccontandole di come sia felice per suo padre ma anche di quanto soffra la mancanza della sua mamma.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.