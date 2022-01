Un Posto al Sole Anticipazioni 5 gennaio 2022: Riccardo alla riconquista di Rossella

Anticipazioni TV

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 5 gennaio 2022. Nelle Trame dell'episodio della Soap in onda su Rai3, Riccardo farà di tutto per riconquistare Rossella ma ci riuscirà?

Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 5 gennaio 2022. Ecco le Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3: la relazione tra Rossella e Riccardo ha subito un brusco stop. Il passato di Crovi ha bussato di nuovo alla sua porta e per la Graziani è stato troppo. La ragazza ha quindi voluto prendersi una pausa ma il dottore non ha intenzione di demordere. Riccardo tornerà alla carica con lei, deciso a riconquistare il suo cuore e a non farsela più sfuggire. Riuscirà nel suo intento? Intanto Speranza, divisa tra Samuel e Vittorio, si accorgerà di un particolare che le farà prendere una decisione definitiva sul ragazzo che deve continuare a frequentare. Marina continua il suo piano di vendetta contro Lara. La Giordano ha trovato degli indizi che incastrano la Martinelli ma non è tutto come sembra. A mettere in pericolo il Pastificio potrebbe essere stato qualcun altro!

Riccardo torna alla carica con Rossella in Un Posto al Sole Anticipazioni 5 gennaio 2022

Tra Rossella e Riccardo c'è stato un brusco stop. Il passato del Crovi, tornato a bussare alla sua porta a Bolzano – durante la loro vacanza – ha convinto Ross a prendersi una pausa. La ragazza, durante le feste, si è addirittura riavvicinata a Patrizio. I due hanno ceduto alla passione e si sono lasciati andare ai dolci ricordi della loro relazione. Ma il destino non sembra volerli nuovamente insieme. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano infatti che potrebbe esserci una seconda occasione per Riccardo. Il medico cercherà in ogni modo di riconquistare Rossella e di ottenere nuovamente la sua fiducia. Ma cosa ne penserà la donna misteriosa che li ha seguiti durante le festività, ovvero la sua ex moglie? Cercherà di mettersi di nuovo in mezzo e di rovinare il futuro del suo ex compagno?

Anticipazioni Un Posto al Sole: Speranza sceglie con chi stare

Vittorio ha fatto dietrofront e ora sembra non avere intenzione di lasciare Speranza tra le braccia di Samuel. Il suo piano ha però per buona parte funzionato. L'Altieri ha infatti cominciato davvero a interessarsi di Samuel. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che nella puntata del 5 gennaio 2022, Speranza sarà molto combattuta. Con chi deve stare? Con Vittorio o con Samuel? Un dettaglio le verrà in soccorso. Accortasi di un dettaglio, la ragazza farà finalmente luce sui suoi sentimenti e riuscirà a fare la sua scelta. Ma quale sarà?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Lara è davvero colpevole?

Marina medita vendetta. Lara la pagherà per aver messo in pericolo il Pastificio. La Giordano è convinta che la Martinelli sia la sola e unica responsabile della fuga di notizie che hanno messo ko l'azienda di suo marito. La sua tesi è avvalorata da alcuni indizi che iniziano a emergere nelle sue ricerche e sembra che non ci siano più dubbi sulla sua colpevolezza. Ma le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che non tutto è come sembra. Dietro alla rovina dei Rosato potrebbe esserci qualcun altro, deciso a fare del male sia a Marina che al suo amato consorte.

