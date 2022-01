Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 4 gennaio 2022

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni e le Trame delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 4 gennaio 2022.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 4 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 4 gennaio 2022

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 4 gennaio 2022 - Flavia è tornata a Milano e capisce subito che sua figlia le sta nascondendo qualcosa. A Villa Bergamini ha infatti trovato una cravatta che, sicuramente, non appartiene a Cosimo. La donna affronta la ragazza che non riesce ancora a rivelarle di aver iniziato una relazione con Marcello. Le due donne finiscono per litigare e Ludovica corre dal Barbieri per farsi consolare. Intanto Veronica chiede a Gemma di presentarle il ragazzo di cui si è invaghita ma la Zanatta prende tempo. Marco torna dalle vacanze e riceve subito un nuovo incarico per cui Stefania dovrà aiutarlo. Ezio e Veronica invece parlano del loro matrimonio. Dopo la dolce proposta natalizia i due sono sempre più convinti che il loro futuro sia insieme ma Gloria, vedendo l'anello al dito della sua “rivale” non riesce a trattenere le lacrime. Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 4 gennaio 2022

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 4 gennaio 2022 - Marina è sicura di aver trovato il responsabile della soffiata contro il Pastificio. Per la Giordano è stata Lara e ora è pronta a prendersi la sua vendetta. Vittorio intanto non riesce più a continuare il suo piano per allontanare Speranza; la gelosia sembra aver prevalso. Bianca invece è molto triste per la partenza di sua mamma. Angela sta infatti per lasciare Napoli per il suo nuovo lavoro. La piccola Boschi riceverà però una bella sorpresa dai suoi genitori e riuscirà a ritrovare il sorriso. Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 gennaio 2022.