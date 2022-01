Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 gennaio 2022: Flavia aggredisce Ludovica! La Brancia è furiosa

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Trame e le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 gennaio 2022. Nell'episodio in onda su Rai1, Flavia aggredisce Ludovica dopo aver scoperto il suo segreto.

Vediamo le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 4 gennaio 2022. Ecco cosa succederà nell'episodio della Soap, in onda alle 15.55 su Rai1: Flavia è tornata a Milano e capisce subito che sua figlia le sta nascondendo qualcosa. A Villa Bergamini ha infatti trovato una cravatta che, sicuramente, non appartiene a Cosimo. La donna affronta la ragazza che non riesce ancora a rivelarle di aver iniziato una relazione con Marcello. Le due donne finiscono per litigare e Ludovica corre dal Barbieri per farsi consolare. Intanto Veronica chiede a Gemma di presentarle il ragazzo di cui si è invaghita ma la Zanatta prende tempo. Marco torna dalle vacanze e riceve subito un nuovo incarico per cui Stefania dovrà aiutarlo. Ezio e Veronica invece parlano del loro matrimonio. Dopo la dolce proposta natalizia i due sono sempre più convinti che il loro futuro sia insieme ma Gloria, vedendo l'anello al dito della sua “rivale” non riesce a trattenere le lacrime.

Flavia scopre il segreto di Ludovica! È furiosa ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 4 gennaio 2021

Marcello e Ludovica sono stati costretti a separarsi per colpa di Flavia. La donna è appena tornata a Milano ed è necessario che non scopra della loro relazione. Flavia non approverebbe di certo l'amore tra sua figlia e un umile barista e Ludovica è consapevole di dover proteggere sia lei che il Barbieri, dall'ira della sua mamma. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano però che le cose potrebbero diventare molto più complicate del previsto. La nuova arrivata ha infatti scoperto, a Villa Bergamini, una cravatta non di certo appartenente a Cosimo. Convinta che la sua bambina abbia un amante, cercherà di indagare a fondo. Non ottenendo alcuna risposta se non qualche mugugno evasivo, Flavia comincerà a capire che qualcosa di molto grave è successo durante la sua assenza. Tra le due scoppierà quindi una forte lite che sembrerà metterle definitivamente una contro l'altra. La contessina, ferita, correrà a casa di Armando, dove Marcello si è ritrasferito.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Veronica vuole conoscere Marco

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Veronica chiederà a Gemma di presentarle il ragazzo di cui si è invaghita. La ragazza non ha però alcun desiderio di raccontare a tutti di essersi interessata a Marco di Sant’Erasmo e continua a mantenere il riserbo. Intanto proprio Marco farà ritorno a Milano dopo le vacanze. Il giovane avrà subito un nuovo incarico e Stefania dovrà affiancarlo ancora una volta. Tra i due ragazzi sembra esserci finalmente intesa ma di che genere? Diventerà un problema per la Zanatta?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Gloria con il cuore a pezzi

Gloria deve morire! Ezio ha chiesto alla sua ex moglie di procurargli un documento che attesti la sua morte. Solo così potrà finalmente risposarsi con Veronica. La notte di Natale, il Colombo ha proposto alla compagna di diventare sua moglie ma potrà ufficializzare il tutto solo quando Gloria gli consegnerà il prezioso scritto. La Moreau potrebbe però non essere d'accordo. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci confermano che la capocommessa non è per nulla felice di questa nuova unione e anzi vedere l'anello al dito della Zanatta finirà per farla soffrire tantissimo.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali de Il Paradiso delle Signore dal 3 al 7 gennaio 2022.

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.