Un Posto al Sole Anticipazioni 4 gennaio 2022: Marina medita vendetta, Lara la pagherà!

Vediamo insieme le Anticipazioni di Un Posto al Sole per la puntata del 4 gennaio 2022. Ecco le Trame dell’episodio in onda alle 20.45 su Rai3: Marina è sicura di aver trovato il responsabile della soffiata contro il Pastificio. Per la Giordano è stata Lara e ora è pronta a prendersi la sua vendetta. Vittorio intanto non riesce più a continuare il suo piano per allontanare Speranza; la gelosia sembra aver prevalso. Bianca invece è molto triste per la partenza di sua mamma. Angela sta infatti per lasciare Napoli per il suo nuovo lavoro. La piccola Boschi riceverà però una bella sorpresa dai suoi genitori e riuscirà a ritrovare il sorriso.

Marina medita vendetta, Lara la pagherà! Scopriamo le Anticipazioni di Un Posto al Sole del 4 gennaio 2022

Per Marina e Fabrizio è tutto da rifare. Una soffiata sulle novità ha messo in pericolo l'intera produzione del Pastificio e ora il Rosato è fuori di sé dalla rabbia. Marina ha intuito che se non farà presto qualcosa, suo marito potrebbe finire nuovamente nel vortice della depressione e ributtarsi nell'alcol. La Giordano si è immediatamente messa all'opera per scoprire chi sia il responsabile di tutto il male che è costretta a subire e le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che punterà il dito contro Lara. Si convincerà infatti che, dietro tutto questo, ci sia lo zampino della Martinelli. Certa delle sue supposizioni, preparerà la sua terribile vendetta. Lara la pagherà!

Anticipazioni Un Posto al Sole: Vittorio fa dietrofront

Il piano di Vittorio sta funzionando. Samuel e Speranza si stanno avvicinando sempre più. Ma le cose hanno preso una piega completamente inaspettata. Vittorio è geloso di Speranza. Vedere la ragazza sempre più attratta dal suo amico, ha scatenato una reazione inaspettata in Vicky Beef. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che proprio in virtù di questi nuovi sentimenti, il giovane non riuscirà più ad andare avanti con i suoi propositi e comincerà a fare dietrofront. Ma come spiegherà a Speranza quello che ha combinato fino a ora?

Un Posto al Sole Anticipazioni: Bianca spaventata dalla partenza della mamma

Poco prima di Natale, la famiglia Boschi aveva ricevuto una notizia improvvisa e spiazzante. Angela ha ottenuto un nuovo lavoro e dovrà assentarsi da casa e da Napoli per un po' di tempo. Franco non ha reagito per nulla bene alle novità di sua moglie ma dopo alcuni giorni di tensione, ha capito di doverle stare vicino e agevolarla in ogni modo. Le Anticipazioni di Un Posto al Sole ci rivelano che a essere dispiaciuta per la partenza della Poggi sarà ovviamente anche Bianca. La bambina è triste di non poter seguire la sua mamma ma i suoi genitori riusciranno a farle tornare il sorriso con una sorpresa davvero dolce.

Scopriamo tutte le anticipazioni settimanali di Un Posto al Sole dal 3 al 7 gennaio 2022.

