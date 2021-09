Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole Anticipazioni: Puntate di oggi 28 settembre 2021

Anticipazioni TV

Scopriamo le Anticipazioni delle Soap Rai - Il Paradiso delle Signore e Un Posto al Sole - per le Puntate che vedremo in giornata. Ecco il Riassunto di ciò che succederà negli Episodi di Oggi 28 settembre 2021.

Torna l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore, la soap tutta italiana di Rai 1 che va in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle 15.55. Nella fascia serale, invece, potremo seguire le avventure dei protagonisti di Un Posto al Sole, la soap partenopea che viene trasmessa sempre dal lunedì al venerdì, ma su Rai 3, e alle 20.45. Ecco che cosa accadrà in breve negli episodi delle due soap di oggi 28 settembre 2021.

Il Paradiso delle Signore: La Trama di oggi 28 settembre 2021

Nella Puntata de Il Paradiso delle Signore di oggi - 28 settembre 2021 - Stefania è felicissima. Non solo suo padre è arrivato a Milano, ma rimarrà in città per diverso tempo. Le Veneri condividono la gioia della loro amica, mentre Gloria è molto preoccupata per la presenza dell'ex marito. La capocommessa ha infatti paura che il suo segreto possa venire violentemente alla luce e allontanare da lei sua figlia per sempre. Intanto, Flora accetta di diventare la nuova stilista de Il Paradiso, però qualcuno, all'interno del grande magazzino, crede che questa non sia per nulla una buona idea... Agnese, invece, è diventata la nuova responsabile della sartoria e a casa Amato si brinda al suo successo. Nel frattempo, a Villa Brancia, Ludovica deve informare Marcello che Adelaide non ha nessuna intenzione di accettare le sue dimissioni, né ora né mai! Qui la trama completa de Il Paradiso delle Signore.

Un Posto al Sole: La Trama di oggi 28 settembre 2021

Nella Puntata di Un Posto al Sole di oggi - 28 settembre 2021 - Niko non sa se Manlio abbia mentito o meno. Per scoprire la verità, decide d'indagare sulla pista che il Picardi ha indicato a sua madre. Intanto, Franco, anche lui impegnato a difendere Renato dalle accuse e a scagionarlo del tutto, fa una scoperta molto interessante. Serena, invece, è completamente annientata. Filippo è sempre più distante da lei, e sembra che la loro lontananza sia diventata incolmabile. Devastata dal dolore, chiederà aiuto ad una persona molto fidata... Qui la trama completa di Un Posto al Sole.

