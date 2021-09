Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 settembre 2021: Gloria ha paura! Ezio è tornato...

Anticipazioni TV

Scopriamo insieme le Anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle Signore in onda su Rai1 il 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio della soap, Gloria ha paura di Ezio. La capocommessa è in grande difficoltà.

Scopriamo cosa rivelano le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore per la puntata del 28 settembre 2021. Nelle Trame dell'episodio in onda alle 15.55 su Rai1, Stefania è felicissima. Non solo suo padre è arrivato a Milano ma rimarrà in città per diverso tempo. Le Veneri condividono la gioia della loro amica mentre Gloria è molto preoccupata per la presenza dell'ex marito. La capocommessa ha infatti paura che il suo segreto – sino a ora mantenuto tale – possa venire violentemente alla luce e allontanare da lei sua figlia per sempre. Intanto Flora accetta di diventare la nuova stilista de Il Paradiso ma qualcuno, all'interno del grande magazzino, crede che questa non sia per nulla una buona idea. Agnese è diventata la nuova responsabile della sartoria e a casa Amato si brinda al suo successo mentre a Villa Brancia, Ludovica deve informare Marcello che Adelaide non ha nessuna intenzione di accettare le sue dimissioni né ora né mai!

Gloria in crisi! Ezio è tornato dal suo passato ne Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 28 settembre 2021

Stefania è felicissima. Dopo quasi due anni passati lontani dalla sua famiglia e dal suo paese natale, suo padre Ezio ha deciso di farle visita. Per il Colombo, questo viaggio, non è stato soltanto di cortesia. Con la sua nuova moglie e con la figliastra, ha deciso di trasferirsi a Milano e sta per ottenere un importante incarico al Paradiso. Vittorio gli ha infatti offerto di rappresentare la ditta Palmieri, il cui posto era rimasto vacante. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che questa novità farà contentissima sua figlia così come le sue amiche, sempre più entusiaste di aver conosciuto il papà della loro spumeggiante compagna. Chi però non sarà per nulla soddisfatta di questa situazione sarà Gloria. La Moreau non ha ancora trovato il coraggio di rivelare a Stefania di essere sua madre. La presenza del suo ex marito in città, peggiora notevolmente questa faccenda. Ezio ha fatto finta di non riconoscerla ma prima o poi la costringerà a dargli una spiegazione e raccontare tutto. Per la capocommessa le cose si mettono male. In suo soccorso correrà di sicuro Armando, l'unico – in questo momento – a conoscere parte della sua triste storia.

Anticipazioni Il Paradiso delle Signore: Flora accetta di essere la stilista de Il Paradiso

Gabriella ha detto addio a Milano e al suo ruolo di stilista. Vittorio non si è però perso d'animo e dopo gli iniziali problemi, ha trovato una valida sostituta per la Rossi. Il Conti vuole Flora come sua nuova stilista! Il direttore del grande magazzino è rimasto affascinato dai bozzetti disegnati – e dimenticati nel negozio – dalla Ravasi e non si è lasciato scappare l'occasione di chiedere alla ragazza di rimanere in città e di accettare un nuovo lavoro. Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che Flora accetterà di prendere il posto di Gabriella e si rimboccherà subito le maniche. Ma questa novità non piacerà per nulla a qualcuno de Il Paradiso. Chi storcerà il naso nel vedere Flora Gentile Ravasi occupare la scrivania più importante della sartoria?

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni: Ludovica in ansia per il suo futuro

Le Anticipazioni de Il Paradiso delle Signore ci rivelano che per Ludovica ci saranno altri grossi problemi. Dopo aver capito che non sarà così facile vendere Villa Brancia, la ragazza dovrà raccontare a Marcello che Adelaide non intende lasciarla in pace. La Contessa ha respinto le sue dimissioni da vice presidentessa e le ha promesso di fare di tutto affinché la storia tra lei e il Barbieri naufraghi. La Di Sant'Erasmo non ha nessuna intenzione di tollerare un simile affronto e di certo non accetterà un umile barista al fianco della contessina. Ma ancora di più non lascerà che la Gramini ottenga quello che vuole e usurpi una posizione che non le spetta e non le deve spettare. Ludovica è in grande difficoltà. Cosa ne sarà del suo futuro e del suo amore? Intanto a casa Amato si festeggia Agnese. La sarta ha ottenuto un grande risultato: Vittorio l'ha nominata responsabile della sartoria!

Il Paradiso delle Signore va in onda dal lunedì al venerdì alle 15.55 su Rai1.